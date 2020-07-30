Сибиряки стали чаще терять посылки

В текущем году произошло резкое увеличение количества обращений, поступающих в адрес Сибирского таможенного управления (СТУ) от физических лиц по вопросам, связанным с розыском международных почтовых отправлений (МПО), сообщили в СТУ. Только в течение 13-14 июля 2020 года в адрес СТУ поступило более 30 обращений физических лиц по вопросам, связанным с розыском МПО.

— В данных обращениях физические лица указывают на то, что МПО поступали для их обработки в место международного почтового обмена «Толмачёво ММПО». При этом в большинстве обращений говорится, что, исходя из информации, размещенной в разделе «отслеживание почтовых отправлений» на официальном сайте АО «Почта России» (www.pochta.ru), их почтовое отправление «Выпущено таможней с …». Однако иная информация о местонахождении МПО, в том числе, о том, что таможенные органы передали их почтовому оператору для дальнейшей обработки, на сайте отсутствует, —говорится в сообщении.

В СТУ подчеркивают, что после проведения таможенного контроля, в системе отслеживания появляется статус «выпущено таможней».

— Далее все почтовые отправления незамедлительно передаются почтовому оператору АО «Почта России», который осуществляет их дальнейшую обработку и сортировку. Таможенными органами не осуществляются действия по хранению МПО, — уточнили в СТУ.

В СТУ напомнили, что на принятие таможенным органом решения о выпуске товаров, пересылаемых в МПО, затрачивается в среднем не более 1-2 минут, либо такое решение принимается автоматически.

— Таким образом, в целях розыска, установления местонахождения почтового отправления, а также по вопросам нарушения контрольных сроков пересылки МПО и иным нарушениям установленных требований по оказанию услуг почтовой связи, следует обращаться в АО «Почта России», — резюмировали в СТУ.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ