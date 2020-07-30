«Двойной кэшбэк» от ПСБ стала лучшей программой лояльности с использованием пластиковых карт

Программа банка была отмечена благодаря уникальным особенностям продукта — держатели кредитной карты «Двойной кэшбэк» получают возврат средств не только за покупки, но и за погашение задолженности. При каждом пополнении карты наличными в банкомате или с карт других банков с помощью интернет- или мобильного банка ПСБ клиенту начисляется 1% от внесенной в счет погашения долга суммы. За расходы по карте клиентам начисляется до 10% в категориях повышенного кэшбэка, а также 1% по всем остальным покупкам. Клиенты могут выбирать наиболее актуальные для себя категории расходов для получения максимального кэшбэка, а также менять их по своему усмотрению в цифровых каналах банка.

— Мы объединили в одной программе лояльности комплекс возможностей, которые выгодно отличают наши кредитные карты от других предложений на рынке, — совмещение дохода и от расходов, и от пополнений. Уже десятки тысяч наших клиентов оценили их преимущества. Мы рады, что наша программа получила высокие оценки профессионального сообщества», — прокомментировал директор департамента розничного кредитования ПСБ (ПАО) Андрей Точеный.

Фото: пресс-служба банка