Сибиряки стали чаще ввозить авто из-за границы

В 2018 году в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) установилась тенденция к увеличению общего количества выданных паспортов транспортных средств (ПТС) физическим лицам. Так, в указанный период времени таможенными органами СТУ было выдано 1031 ПТС на транспортные средства ввозимые физическими лицами, что на 19% больше, чем в 2017 году (865 ПТС). Сообщили в пресс-службе СТУ.

Вместе с тем, отмечается, что количество ПТС на транспортные средства, ввозимые юридическими лицами, в 2018 году осталось на прежнем уровне. Так, в 2018 году было выдано 2604 ПТС на транспортные средства, ввозимые юридическими лицами (в 2017 году – 2605 ПТС).

Кроме того, в регионе деятельности СТУ существенно увеличилось количество операций в отношении временно ввозимых транспортных средств. Так, в 2018 году таможенными органами СТУ было совершено 93 940 операций временного ввоза транспортных средства (в сравнении с 2017 годом – 77 884 операций временного ввоза транспортных средств). Наибольшее количество транспортных средств было временно ввезено через Бурятскую и Алтайскую таможни из Монголии. Также активно автомобили временно ввозились через Тывинскую и Читинскую таможни.

В СТУ рассказали, что при осуществлении контроля за временно ввезёнными автомобилями в 2018 году таможенными органами СТУ было возбуждено 32 дела об административных правонарушениях (АП) по ч. 1 ст. 16.18 (невывоз физическими лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки) и 8 дел об АП по ч. 2 ст. 16.24 (передача права пользования или иное распоряжение временно ввезёнными физическими лицами транспортными средствами) Кодекса об АП РФ. При этом в 2017 году было возбуждено 80 дел об АП по ч. 1 ст. 16.18 и 23 дела об АП по ч. 2 ст. 16.24 Кодекса об АП РФ.

Фото: пресс-служба СТУ