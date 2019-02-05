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Повреждение на котле ТЭЦ-5 устранено

Энергоблок, остановленный на ремонт, запущен в работу.
  • 05/02/2019, 16:27
Повреждение на котле ТЭЦ-5 устранено

Директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков вчера, 4 февраля, около 10 часов вечера доложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю о завершении ремонта на котле одного из шести энергоблоков ТЭЦ-5.  Включение блока в сеть позволило повысить температуру сетевой воды, отпускаемой от теплоисточника, сообщили в пресс-службе СГК.

Ремонт был завершен вчера около 19.00, затем проведена опрессовка котла — диагностика надежности устранения дефекта под давлением. После началась растопка котла и запуск энергоблока в работу.

Причиной дефекта, по словам Андрея Колмакова, стало повреждение металлической трубки одного из элементов котла, диаметром около 40 мм.

— Специалисты ТЭЦ-5 вовремя заметили дефект и остановили котел на ремонт. Диагностикой повреждения, очисткой рабочей поверхности, сварочными работами занималась ремонтная бригада ТЭЦ-5 из 15 человек, — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что причину дефекта установит лаборатория металла — вырезанный поврежденный участок трубки отправлен экспертам для обязательного анализа.

— В связи с проводимыми работами могло быть временное снижение температуры в квартирах. В течение сегодняшнего дня все параметры полностью восстановятся. При недостаточно теплых батареях необходимо обращаться в свою управляющую компанию  или ТСЖ, контакты которых указаны в квитанции, либо в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 051, — подчеркнули в СГК.

Фото: пресс-служба СГК

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