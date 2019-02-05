В Новосибирской области количество зарегистрированных прав на жилье продолжает расти

Количество зарегистрированных прав, ограничений прав на объекты недвижимости в январе текущего года выросло на 4,5% и составило 32,8 тысячи по сравнению с 31,4 тысячи регистрационных действий в январе 2018 года, и на 26% выросло по сравнению с показателями января 2017 года – 26 тысяч, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Управлением зарегистрировано в январе 2019 года 10 880 прав на жилые помещения, это на 19 % больше, чем в январе 2018 года, и на 25% больше, чем в январе 2017 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области