Сибиряки стали чаще жаловаться на навязывание финансовых услуг

По информации Сибирского ГУ ЦБ России, за январь-май 2021 года сибиряки направили в Банк России 696 жалоб на навязывание различных финансовых услуг — на 65% больше, чем год назад.

— Клиентам в банке вместе с договором потребительского кредита могут навязывать платные продукты или услуги. Это могут быть как страховки, так и различные юридические консультации, СМС-информирование, телемедицина и другое. Практика, когда согласие на платные опции проставлялась в документах заранее, уже практически не встречается. Сейчас дополнительные услуги недобросовестные менеджеры либо выдают за обязательные, без которых якобы не выдадут кредит, либо дают подписать согласие в комплекте с другими документами. Доказать, что услуга навязана, довольно сложно, поскольку формально клиент подписал документ, то есть согласился ее купить, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Сейчас отказаться можно только от навязанных страховых продуктов в течение так называемого «периода охлаждения» — 14 дней с момента подписания договора. Однако Госдума уже приняла закон, разработанный при активном участии Банка России, который распространяет «период охлаждения» и на нефинансовые услуги.