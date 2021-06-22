На стадионе «Спартак» меняют искусственный газон стоимостью около 20 млн рублей

Как сообщил генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» (56,34% акций принадлежит РАТМ Холдингу) Александр Алтухов, по своим характеристикам новая ковровая система от российского производителя Bamard не уступает зарубежным аналогам.

— Синтетическое полотно можно использовать круглосуточно: это важно, принимая во внимание, что на «Спартаке» проводят матчи и интенсивно тренируются все команды футбольного клуба «Новосибирск», они разновозрастные, – комментирует Александр Алтухов. – Сезонная эксплуатация искусственного газона, даже без включения системы обогрева, длится с начала апреля до конца октября.

Кроме того, в настоящее время на «Спартаке» подходит к концу ремонт деревянных конструкций под зрительскими местами на северной и восточной трибунах. Также, в соответствии с законодательством, для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности и антитеррористической защищенности ОАО «Стадион «Спартак» продолжает модернизировать техническое оснащение – формирует централизованную систему контроля управления доступом на стадион, устанавливая дополнительные турникеты и камеры видеонаблюдения, позволяющие идентифицировать граждан.

По словам Александра Алтухова, по окончании всех работ стадиону предстоит в очередной раз пройти процедуру сертификации Российского футбольного союза.