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Парк «Патриот» может появиться в Военном городке №17

  • 22/06/2021, 16:23
Автор: Мария Садыкова
Новости Новосибирска
В «Галерее времени» для него не хватает места.

Министерство культуры Новосибирской области приняло решение не создавать парк «Патриот» в музее ретротехники «Галерея времени», как это планировалось ранее. Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, теперь мемориально-музейный кластер парка планируется разместить в Октябрьском районе Новосибирска на территории Военного городка №17, которым владеет Минобороны России и где сосредоточены больше 30 памятников архитектуры.

— С руководством музея ретротехники «Галерея времени» обсуждался вопрос использования территории музея для экспозиции военной техники. Участники совещания пришли к выводу о нецелесообразности использования площадки музея для создания кластера парка, так как предлагаемые под эти цели участки недостаточны по площади и будут соседствовать с концептуально отличающимися экспозиционными, досуговыми и образовательными площадками, — рассказывает министр.

Концепция парка «Патриот» предполагает создание 3 кластеров: военно-спортивного, мемориально-музейного и военно-патриотического. Музейный комплекс предполагается разместить в Военном городке №17.

Сейчас работы по созданию парка находятся на стадии согласования проекта и передачи земель из собственности Министерства обороны РФ в собственность правительства Новосибирской области.

— На сегодняшний момент правительством региона подготовлен проект соглашения с Минобороны РФ о взаимодействии в целях передачи в государственную собственность региона земельных участков территории бывшего Военного городка №17. Указанное соглашение направлено в Министерство обороны РФ с целью его согласования и подписания, — пояснила Ярославцева.

Напомним, мэрия Новосибирска и правительство Новосибирской области неоднократно заявляли о том, что планируют сделать Военный городок историко-культурной площадкой. Эту идею долго не принимал Минобороны РФ, у которого земля находилась на балансе, поэтому местные власти настаивали на передаче объекта в АО «ДОМ.РФ». При этом периодически появлялась информация о том, что этой площадкой, расположенной в развитом центре Октябрьского района, заинтересовались федеральные девелоперы.

Новосибирский парк «Патриот» будет аналогом военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», который находится в Подмосковье. Для посещения в подмосковном парке открыт военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, конно-спортивный комплекс, зона реконструкции исторических событий, экспозиция «Мотоармия», экспозиция, посвященная трофеям сирийской армии и конфликту в Сирии, конгрессно-выставочный центр, музейные площадки, где под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.

Фото: flickr.com автор: Инфо Pro

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Рубрики : Культура История

Регионы: Новосибирск

Теги : парк культура кластер военный городок


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