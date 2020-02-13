В городском бизнес-инкубаторе появятся площадки для нового вида бизнеса

— В бизнес-инкубаторе на улице Есенина у нас сейчас есть свободные площади на втором этаже — около 400 кв. м. Мы планируем провести их реконструкцию под требования Роспотребнадзора для производства пищевых продуктов, чтобы расширить функционал и привлечь новую категорию резидентов, — сообщил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко.

Он отметил, что сейчас в городе много предпринимателей, которые пекут дома торты, пирожные и т.д. Специализированная площадка, оснащенная необходимым оборудованием (печи, вытяжки, мойки), позволит им легализовать деятельность, организовать официальное производство, что, в свою очередь, расширит рынок сбыта. В частности, позволит выйти в торговые сети. Сейчас для этой категории предпринимателей доступ в сетевой ритейл закрыт.

— В 2020 году вместе с экспертами пищевого рынка планируем провести обследование помещений, а также их реконструкцию в пределах установленных лимитов финансирования. В нынешнем году на эти цели в бюджете заложены 6 млн рублей. Кроме того, мы постепенно начнем закупать необходимое оборудование, — поясняет Леоненко. — Когда оснастим площадки всем необходимым — объявим конкурс. Думаю, что это произойдет в 2021 году. Цена аренды будет определяться по среднерыночной стоимости на момент торгов. Сейчас в данном районе производственные и офисные помещения сдаются в среднем по цене 300 рублей за кв. м (плю-минус 50 рублей). Напомним, за первый год аренды резиденты бизнес-инкубатора получают скидку на оплату 60%, на второй год — 40%, и только на третий год платят 100% от суммы. Срок аренды помещения составляет три года. — Рассчитываем разбить помещение на несколько рабочих площадок. В рамках конкурса планируем привлечь не менее 10 резидентов — юрлиц и ИП, — говорит собеседник InfoPro54. — Самозанятых это предложение пока не коснется, так как они еще не включены в реестры получателей господдержки.

Леоненко уверен, что спрос со стороны пищевого малого бизнеса к проекту будет. По его словам, ранее в бизнес-инкубаторе уже работали представители пищевого производства, но им пришлось переделывать помещения за свой счет.

— Сейчас у нас нет проблем с заполняемостью бизнес-инкубатора. На каждое помещение претендуют минимум 2 соискателя. Предварительный интерес резидентов пищевого бизнеса также оценивался, — поясняет Максим Леоненко.

На сегодняшний день в бизнес-инкубаторе на улице Есенина работают около 20 резидентов. В основном им требуются офисные площадки, но есть и производственные компании. Так, здесь сегодня работают предприниматели, занимающиеся пошивом одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено Максимом Леоненко