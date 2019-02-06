 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Где взять источники финансирования ремонтных работ на теплосетях?

Мэрия и СГК обсуждают перспективы сотрудничества.
  • 06/02/2019, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Мэрия и СГК обсуждают варианты финансирования ремонта теплосетей
В мэрии рассматривается инициатива СГК по поводу перехода на метод альтернативной котельной, но пока подводить какие-то итоги этой работы рано

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с руководством ООО «Сибирская генерирующая компания». Как сообщил прессе градоначальник, в ходе встречи стороны не только обсудили текущие вопросы, но и ряд тем на будущее — перспективы сотрудничества. Мэр констатировал, что СГК проделала большую работу по мониторингу состояния теплосетей на территории города, в том числе тех, которые принадлежат муниципалитету. Составлена карта с участками, требующими срочного ремонта, где работы могут немного подождать и где ситуация стабильная.

Мэрия и СГК обсуждают условия перехода на метод «альтернативной котельной»

— Сегодня обсуждается вопрос источника финансирования этих работ. За последние два года мы наблюдаем рост недофинансирования ремонта теплосетей, он влечет за собой недоремонт, а значит — высокую амортизацию теплосетей, что сказывается на их надежности. Этот момент мы как раз сейчас обсуждали, — пояснил мэр.

В частности, глава города отметил, что в мэрии рассматривается инициатива СГК по поводу перехода на метод альтернативной котельной, но пока подводить какие-то итоги этой работы рано. По его словам, необходимо провести обсуждение предложений о финансировании модернизации новосибирских теплосетей с правительством области, депутатами горсовета, общественниками.

— Посыл предложения о переходе на метод альтернативной котельной, с которым к нам вышла СГК, вполне понятен: где взять источники финансирования ремонтных работ на теплосетях. Это могут быть отчисления из областного, городского бюджетов или средства инвестора. Практика последних двух лет говорит, что наших возможностей недостаточно. Наше МУП «Энергия» в весенне-летний период вкладывает в ремонтные работы около 500 млн рублей, — говорит Локоть. — Возможны другие варианты — вложение частных инвестиций, но при этом не должно быть никаких скачков по тарифу. Нам необходимо четко понимать, куда эти средства должны идти, в какие именно сети.

Гендиректор ООО «СГК» Степан Солженицын заявил, что у компании амбициозные планы по развитию энергохозяйства в Новосибирске.

СГК предложила региону перейти на «метод альтернативной котельной»

— Мы составили карту приоритетов. Дальше будем с ней работать, координируя свои планы с мэрией, — пояснил он.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков напомнил, что в этом году компания составила программу ремонтов, «не глядя на источник в тарифе».

— Наши вложения в два раза превышают суммы, заложенные в тарифе, и в 2019 году составят 720 млн рублей. Это касается только ремонта сетей. В модернизацию станций будет вложено около 2,3 млрд. Общая ремонтная программа компании — 3 млрд рублей, — констатировал Колмаков.

Ранее он сообщал, что расчетный объем инвестиций, которые СГК готова вложить в область, — 20 млрд рублей (Алтайский край — 13 млрд, Красноярск — 10,9 млрд, Кемеровская область — 7 млрд). Но акционер должен увидеть встречное движение в части гарантий и возможности возврата вложенных средств. Совокупная стоимость ремонтной программы по реконструкции магистральных теплосетей, по оценкам компании, составляет 40 млрд рублей в ценах 2018 года.

Фото автора

Популярное с сайта

пластиковые войны

Пластиковые войны

06/02/2019, 14:31
Дебетовая карта VS кредитка – что выгоднее?
Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

06/02/2019, 12:52
Правительство региона планирует провести переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в их реализации.
Строительство четвертого моста в Новосибирске началось

Финансирование четвертого моста в 2019 году могут увеличить

06/02/2019, 12:48
Пока работы будут проходить на левом и правом берегах Оби, но подрядчик может зайти в русло.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Сибирские ученые разрабатывают высокоточный способ обнаружения взрывчатки и наркотиков

06/02/2019, 18:26

Сроки ввода Восточного обхода пока больше не меняются — это 2021 год

06/02/2019, 18:07

Сибиряки стали меньше жаловаться на страховые компании

06/02/2019, 17:21

«Балтика» увеличила объемы продаж на 2 %

06/02/2019, 15:14

Андрей Травников: «Как суд решит, так и будем действовать»

06/02/2019, 14:35

Пластиковые войны

06/02/2019, 14:31

Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

06/02/2019, 12:52

Финансирование четвертого моста в 2019 году могут увеличить

06/02/2019, 12:48

В Новосибирской области снизилось производство инновационной продукции

06/02/2019, 12:35

Театр «Глобус» получил награду Совета Федерации

06/02/2019, 11:57

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×