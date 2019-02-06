Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с руководством ООО «Сибирская генерирующая компания». Как сообщил прессе градоначальник, в ходе встречи стороны не только обсудили текущие вопросы, но и ряд тем на будущее — перспективы сотрудничества. Мэр констатировал, что СГК проделала большую работу по мониторингу состояния теплосетей на территории города, в том числе тех, которые принадлежат муниципалитету. Составлена карта с участками, требующими срочного ремонта, где работы могут немного подождать и где ситуация стабильная.

В частности, глава города отметил, что в мэрии рассматривается инициатива СГК по поводу перехода на метод альтернативной котельной, но пока подводить какие-то итоги этой работы рано. По его словам, необходимо провести обсуждение предложений о финансировании модернизации новосибирских теплосетей с правительством области, депутатами горсовета, общественниками.

— Посыл предложения о переходе на метод альтернативной котельной, с которым к нам вышла СГК, вполне понятен: где взять источники финансирования ремонтных работ на теплосетях. Это могут быть отчисления из областного, городского бюджетов или средства инвестора. Практика последних двух лет говорит, что наших возможностей недостаточно. Наше МУП «Энергия» в весенне-летний период вкладывает в ремонтные работы около 500 млн рублей, — говорит Локоть. — Возможны другие варианты — вложение частных инвестиций, но при этом не должно быть никаких скачков по тарифу. Нам необходимо четко понимать, куда эти средства должны идти, в какие именно сети.

Гендиректор ООО «СГК» Степан Солженицын заявил, что у компании амбициозные планы по развитию энергохозяйства в Новосибирске.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков напомнил, что в этом году компания составила программу ремонтов, «не глядя на источник в тарифе».

— Наши вложения в два раза превышают суммы, заложенные в тарифе, и в 2019 году составят 720 млн рублей. Это касается только ремонта сетей. В модернизацию станций будет вложено около 2,3 млрд. Общая ремонтная программа компании — 3 млрд рублей, — констатировал Колмаков.

Ранее он сообщал, что расчетный объем инвестиций, которые СГК готова вложить в область, — 20 млрд рублей (Алтайский край — 13 млрд, Красноярск — 10,9 млрд, Кемеровская область — 7 млрд). Но акционер должен увидеть встречное движение в части гарантий и возможности возврата вложенных средств. Совокупная стоимость ремонтной программы по реконструкции магистральных теплосетей, по оценкам компании, составляет 40 млрд рублей в ценах 2018 года.

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