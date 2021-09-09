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«Нашей школе» дали год на работу над ошибками

  • 09/09/2021, 18:36
Автор:
Новости Новосибирска
Иначе перед муниципалитетом вновь встанет вопрос о том, как распрощаться с концессионером.

Мэрия Новосибирска и негосударственное образовательное учреждение «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа» возьмут годовую паузу, чтобы «утрясти» условия концессионного соглашения, реализация которого вновь зашла в тупик. Отсрочка связана с началом учебного года и с нежеланием обеих сторон «кантовать» школьников, уже приступивших к занятиям. Напомним, что в рамках концессионного соглашения предполагалась реконструкция под нужды образовательного учреждения ряда зданий по улице Зыряновской в Октябрьском районе: детсада 1968 года постройки площадью 1,7 тысячи кв. м, а также пристройки, соединенной с детсадом теплым переходом. Размер ежеквартальной концессионной платы, определенной соглашением 2015 года, составлял 42,3 тысячи рублей.

Однако, как сообщают в Контрольно-счетной палате Новосибирска, несмотря на то, что объект должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2018 году, в настоящее время там произведены только снос склада, сарая и устройство котлована.

С другой стороны, полноценно начать работы не представлялось возможным, так как мэрия не могла организовать проезд для техники на объект.

Мы ждали, пока мэрия будет проводить публичные слушания касаемо выделения проезда, говорит соучредитель компанииконцессионера Руслан Семочкин. Нам нужен проезд. В августе выдали проектировщикам техзадание на изменение проектной документации, в частности, на изменение проекта организации дорожного движения. Эти работы займут не менее двух месяцев.

Часть ведущей к объекту дороги располагается на территории многоквартирных жилых домов, собственники которых единогласно выступили против такого транзита.

В июле мы пытались предпринять крайнюю попытку пообщаться с жителями двух домов, рассказывает глава Октябрьского района Александр Колмаков. Итог: 100% собственников проголосовали против. Мы понимаем, что данная ситуация нереализуема. Единственный вариант это изменение проектного решения. Проект, который есть, подразумевает завоз длинномерных конструкций. Мы пытались проговорить с людьми, что этот транзит будет не на весь период строительства, что конструкции будут завезены в течение месяца, — граждане категорически против.

Данный тупик стал поводом для судебных исков по поводу расторжения концессии. Другим поводом для иска стало необоснованное обогащение концессионера, который на протяжении нескольких лет продолжал образовательную деятельность и получал прибыль.

За период 2018-2020 годов подготовлены три иска, удовлетворенные судом о взыскании необоснованного обогащения с августа 2017-го по июнь 2020-го в общей сумме 4,4 млн рублей, сообщает аудитор КСП Новосибирска Ирина Залесова. «Наша школа» осуществляла образовательную и воспитательную деятельность без правовых оснований, так как по соглашению она должна была осуществлять указанную деятельность после создания и ввода в эксплуатацию объекта. Мэрия была вправе предъявить первоначальный иск о взыскании и обогащении не за один год, а за три. Недовзысканная сумма с июня 2015-го по август 2017-го составляет более 3 млн рублей.

Факт образовательной деятельности подтверждает ежегодная приемка здания перед началом учебного года межведомственной комиссией.

Данное учреждение негосударственное, к системе образования Новосибирска не относится, поясняет начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. Вся разрешительная составляющая на ведение образовательной деятельности за Рособрнадзором, который дает лицензию.

Что касается иска о расторжении концессии, то в его удовлетворении суд отказал решение суда уперлось в неисполнение мэрией обязательств перед концессионером.

В результате в марте 2021 года палатой сделан вывод о неэффективности реализации концессионного соглашения с «Нашей школой», сообщают в КСП города. По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес ДЗиО и департамента промышленности мэрии, информационное письмо в адрес департамента образования, а также подготовлено письмо в адрес мэра с предложением о разработке и принятии правового акта, регламентирующего разграничение полномочий подразделений мэрии при исполнении таких соглашений.

Как рассказывают в КСП со ссылкой на ответы профильных подразделений мэрии, в настоящее время по линии двух департаментов (департамент земельных и имущественных отношений и департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства) продолжаются работы по осуществлению контроля за муниципальным имуществом, по взысканию необоснованного обогащения и взаимодействию со службой судебных приставов, проводится анализ концессионного соглашения на предмет надлежащего исполнения обязательства и оказания содействия концессионеру. Прорабатываются варианты решения вопроса по обеспечению возможности проезда к объекту. Рассматриваются вопросы, касающиеся внесения изменений в соглашение. Как сообщают в мэрии Новосибирска, это одно из двух проблемных концессионных соглашений, реализуемых в городе. О втором редакция также рассказывала — концессия по реконструкции бассейн «Дельфин» в Калининском районе.

О готовности дальнейшего сотрудничества при соблюдением муниципалитетом ряда условий говорит и концессионер.

На основании 115-ФЗ мы представили в ДЗиО документ для урегулирования данной спорной ситуации и погашения задолженности, которая образовалась по решению судов, сообщает Руслан Семочкин. Как только мы его подписываем, мы готовы строиться.

Пока нет понимания, как решать эту ситуацию и у депутатов горсовета Новосибирска. Это следует из постановления постоянной комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти.

Рекомендовать приступить к подготовке документов для расторжения концессии, и к маю 2022 года выйти на расторжение (если не будет никаких действий), говорится в постановлении. Продолжить претензионную работу в части неосновательного обогащения «Нашей школы». По просуженным обязательствам начать процедуру банкротства, если не будут исполнены старые. Ежеквартально информировать комиссию о результатах реализации концессионного соглашения. Если результатов не будет, то со следующего года начинать процедуру расторжения концессионного соглашения.

Напомним, что в рамках еще одного концессионного соглашения в Новосибирске планируется строительство 6 школ на улицах Выборной, Титова, Шевелева, Ипподромской магистрали, на Дивногорском и Плющихинском жилмассивах.

Фото сообщества «Наша школа» «Вконтакте»

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги :

школа
реконструкция
проезд
концессия


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