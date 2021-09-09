«Нашей школе» дали год на работу над ошибками

Мэрия Новосибирска и негосударственное образовательное учреждение «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа» возьмут годовую паузу, чтобы «утрясти» условия концессионного соглашения, реализация которого вновь зашла в тупик. Отсрочка связана с началом учебного года и с нежеланием обеих сторон «кантовать» школьников, уже приступивших к занятиям. Напомним, что в рамках концессионного соглашения предполагалась реконструкция под нужды образовательного учреждения ряда зданий по улице Зыряновской в Октябрьском районе: детсада 1968 года постройки площадью 1,7 тысячи кв. м, а также пристройки, соединенной с детсадом теплым переходом. Размер ежеквартальной концессионной платы, определенной соглашением 2015 года, составлял 42,3 тысячи рублей.

Однако, как сообщают в Контрольно-счетной палате Новосибирска, несмотря на то, что объект должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2018 году, в настоящее время там произведены только снос склада, сарая и устройство котлована.

С другой стороны, полноценно начать работы не представлялось возможным, так как мэрия не могла организовать проезд для техники на объект.

— Мы ждали, пока мэрия будет проводить публичные слушания касаемо выделения проезда, — говорит соучредитель компании—концессионера Руслан Семочкин. — Нам нужен проезд. В августе выдали проектировщикам техзадание на изменение проектной документации, в частности, на изменение проекта организации дорожного движения. Эти работы займут не менее двух месяцев.

Часть ведущей к объекту дороги располагается на территории многоквартирных жилых домов, собственники которых единогласно выступили против такого транзита.

— В июле мы пытались предпринять крайнюю попытку пообщаться с жителями двух домов, — рассказывает глава Октябрьского района Александр Колмаков. — Итог: 100% собственников проголосовали против. Мы понимаем, что данная ситуация нереализуема. Единственный вариант — это изменение проектного решения. Проект, который есть, подразумевает завоз длинномерных конструкций. Мы пытались проговорить с людьми, что этот транзит будет не на весь период строительства, что конструкции будут завезены в течение месяца, — граждане категорически против.

Данный тупик стал поводом для судебных исков по поводу расторжения концессии. Другим поводом для иска стало необоснованное обогащение концессионера, который на протяжении нескольких лет продолжал образовательную деятельность и получал прибыль.

— За период 2018-2020 годов подготовлены три иска, удовлетворенные судом о взыскании необоснованного обогащения с августа 2017-го по июнь 2020-го в общей сумме 4,4 млн рублей, — сообщает аудитор КСП Новосибирска Ирина Залесова. — «Наша школа» осуществляла образовательную и воспитательную деятельность без правовых оснований, так как по соглашению она должна была осуществлять указанную деятельность после создания и ввода в эксплуатацию объекта. Мэрия была вправе предъявить первоначальный иск о взыскании и обогащении не за один год, а за три. Недовзысканная сумма с июня 2015-го по август 2017-го составляет более 3 млн рублей.

Факт образовательной деятельности подтверждает ежегодная приемка здания перед началом учебного года межведомственной комиссией.

— Данное учреждение — негосударственное, к системе образования Новосибирска не относится, — поясняет начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — Вся разрешительная составляющая на ведение образовательной деятельности — за Рособрнадзором, который дает лицензию.

Что касается иска о расторжении концессии, то в его удовлетворении суд отказал — решение суда уперлось в неисполнение мэрией обязательств перед концессионером.

— В результате в марте 2021 года палатой сделан вывод о неэффективности реализации концессионного соглашения с «Нашей школой», — сообщают в КСП города. — По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес ДЗиО и департамента промышленности мэрии, информационное письмо в адрес департамента образования, а также подготовлено письмо в адрес мэра с предложением о разработке и принятии правового акта, регламентирующего разграничение полномочий подразделений мэрии при исполнении таких соглашений.

Как рассказывают в КСП со ссылкой на ответы профильных подразделений мэрии, в настоящее время по линии двух департаментов (департамент земельных и имущественных отношений и департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства) продолжаются работы по осуществлению контроля за муниципальным имуществом, по взысканию необоснованного обогащения и взаимодействию со службой судебных приставов, проводится анализ концессионного соглашения на предмет надлежащего исполнения обязательства и оказания содействия концессионеру. Прорабатываются варианты решения вопроса по обеспечению возможности проезда к объекту. Рассматриваются вопросы, касающиеся внесения изменений в соглашение. Как сообщают в мэрии Новосибирска, это одно из двух проблемных концессионных соглашений, реализуемых в городе. О втором редакция также рассказывала — концессия по реконструкции бассейн «Дельфин» в Калининском районе.

О готовности дальнейшего сотрудничества при соблюдением муниципалитетом ряда условий говорит и концессионер.

— На основании 115-ФЗ мы представили в ДЗиО документ для урегулирования данной спорной ситуации и погашения задолженности, которая образовалась по решению судов, — сообщает Руслан Семочкин. — Как только мы его подписываем, мы готовы строиться.

Пока нет понимания, как решать эту ситуацию и у депутатов горсовета Новосибирска. Это следует из постановления постоянной комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти.

— Рекомендовать приступить к подготовке документов для расторжения концессии, и к маю 2022 года выйти на расторжение (если не будет никаких действий), — говорится в постановлении. — Продолжить претензионную работу в части неосновательного обогащения «Нашей школы». По просуженным обязательствам начать процедуру банкротства, если не будут исполнены старые. Ежеквартально информировать комиссию о результатах реализации концессионного соглашения. Если результатов не будет, то со следующего года начинать процедуру расторжения концессионного соглашения.

Напомним, что в рамках еще одного концессионного соглашения в Новосибирске планируется строительство 6 школ на улицах Выборной, Титова, Шевелева, Ипподромской магистрали, на Дивногорском и Плющихинском жилмассивах.