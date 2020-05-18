СибНИИА загружен работой на ближайшие 2-3 года

В настоящее время 70% работ СибНИИА им. Чаплыгина связаны с боевыми летательными аппаратами как для отечественной военной авиации, так и предназначенными на экспорт.

— Около 70% работ — работы с боевыми аппаратами, — говорит директор института, депутат горсовета Новосибирска Владимир Барсук. — Это модернизированный самолет Ту-160, самолеты семейства «Сухого» — Су—37, Су—34. Мы загружены работой на ближайшие 2—3 года. Достаточно активно развиваемся. У нас контракты с КБ Сухого. С КБ Туполева ведем большие серьезные работы в плане перспективных исследований.

О технических характеристиках и преимуществах модернизируемых летательных аппаратов в институте не сообщают.

— Можно сказать только, что стратегический бомбардировщик Ту-160 не предполагается к экспорту, — говорит в комментарии изданию начальник отдела научно-технической информации СибНИИА Андрей Калюта. — А самолеты семейства «Сухого» очень активно экспортируются на протяжении уже нескольких десятков лет.

Напомним, что институт, в частности, готовился поставлять свои разработки в Монголию. Кроме того, новосибирские конструкторы также активно взаимодействуют с такими иностранными государствами, как Китай, Франция, Южно-Африканская республика.

По словам собеседника издания, ситуация с пандемией на взаимодействие отечественных и авиаконструкторов с зарубежными партнерами не повлияла. В то же время, по словам другого источника редакции в институте, данное взаимодействие пришлось в какой-то мере заморозить.

— Осуществляется на уровне переписки, — говорит источник.

Как рассказывает собеседник редакции, изменения претерпела и экономика института.

— Работаем уже не такими темпами, — говорит он. — Сотрудников старшего возраста отправили на удаленку. Что касается тех, кто необходим здесь, то им рекомендовано не пользоваться общественным транспортом, а добираться, если нет своего автомобиля, на машине коллег.

По данным rusprofile, ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина» зарегистрировано 17 декабря 1991 года и является предшественником ФГУП СЦ «Сибавиа–Тест». Как сообщается на сайте предприятия, в лабораториях института отработаны компоновки этапных самолетов Ан-2, А-57, Су-26 и Су-27; проведены прочностные и усталостные испытания более 200 типов различных летательных аппаратов, включая сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, ВКС «Буран», Ту-204 и семейство самолетов Су-27; испытаны взлетно-посадочные устройства более 250 отечественных летательных аппаратов; обрели вторую жизнь восстановленные энтузиастами самолеты Великой Отечественной войны И-153, И-16 и МиГ-3. В настоящее время проводятся испытания SSJ-100, Т-50 и МС-21, создание летающих лабораторий специального применения, проектирование элементов конструкции Ил-476, летные исследования средств навигации и посадки аэродромов и испытания штурмовика Ил-2.

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