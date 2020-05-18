Некоммерческим организациям предложат гранты

25 мая состоится вебинар, посвященный развитию любительского спорта и физической культуры для людей с инвалидностью и началу приема заявок в рамках грантового конкурса «Сила каждого», сообщили в АНО «Время будущего».
Отмечается, что в 2020-м году грантовый конкурс «Сила каждого» пройдет уже второй раз и пригласит к участию организации, работающие в Нижегородской и Новосибирской областях.
Цель конкурса «Сила каждого» — поддержать проекты, направленные на развитие адаптивной физкультуры и спорта, безбарьерной спортивной среды, инклюзивных соревнований, паралимпийского движения и других смежных направлений. Общий объем грантового финансирования составляет 700 000 рублей. Размер гранта для победителей — от 30 000 до 100 000 рублей.
Конкурс проводит АНО «Время будущего» в партнерстве и при финансовой поддержке PepsiCo Россия.
При этом, организаторы приняли решение ответить на вызовы времени, учесть все трудности, которые принесла пандемия, и включить в конкурс возможность поддержки как оффлайн, так и онлайн-форматов социальных проектов, в случае если эпидемиологическая ситуация будет оставаться напряженной.
Конкурс стартует 25 мая 2020 года, и в преддверии начала этапа сбора заявок мы приглашаем всех к открытому и увлекательному разговору.
Алексей Газарян, креативный директор Young Group Social, со-основатель коммуны равных «Квартал Луи», Москва
Ольга Котова-Титова, руководитель спортивного отдела Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», Москва
Андрей Буланов, руководитель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур», победитель Грантового конкурса «Сила каждого» в 2019 году, Нижний Новгород
Ольга Каверина, менеджер по благотворительности и КСО PepsiCo Россия
Вебинар пройдет на платформе MyOwnConference, для регистрации пройдите по ссылке.
Время проведения вебинара: 25 мая, с 14:00 до 15:15 (время московское).
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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