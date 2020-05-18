Некоммерческим организациям предложат гранты

25 мая состоится вебинар, посвященный развитию любительского спорта и физической культуры для людей с инвалидностью и началу приема заявок в рамках грантового конкурса «Сила каждого», сообщили в АНО «Время будущего».

Отмечается, что в 2020-м году грантовый конкурс «Сила каждого» пройдет уже второй раз и пригласит к участию организации, работающие в Нижегородской и Новосибирской областях.

Цель конкурса «Сила каждого» — поддержать проекты, направленные на развитие адаптивной физкультуры и спорта, безбарьерной спортивной среды, инклюзивных соревнований, паралимпийского движения и других смежных направлений. Общий объем грантового финансирования составляет 700 000 рублей. Размер гранта для победителей — от 30 000 до 100 000 рублей.

Конкурс проводит АНО «Время будущего» в партнерстве и при финансовой поддержке PepsiCo Россия.

При этом, организаторы приняли решение ответить на вызовы времени, учесть все трудности, которые принесла пандемия, и включить в конкурс возможность поддержки как оффлайн, так и онлайн-форматов социальных проектов, в случае если эпидемиологическая ситуация будет оставаться напряженной.

Вебинар будет интересен:

специалистам, занимающимся поддержкой и сопровождением детей и взрослых с инвалидностью;

представителям благотворительных и государственных организаций, желающим развивать спортивные практики;

а также всем другим заинтересованным лицам.

Конкурс стартует 25 мая 2020 года, и в преддверии начала этапа сбора заявок мы приглашаем всех к открытому и увлекательному разговору.

Темы вебинара:

Ключевые тенденции в мире любительского спорта для людей с инвалидностью в условиях пандемии

Презентация банка идей по развитию инклюзивного спорта в онлайн-формате

Краткий обзор итогов грантового конкурса «Сила каждого» в 2019 году и презентация очередного конкурса в 2020-м году

Спикеры вебинара:

Алексей Газарян, креативный директор Young Group Social, со-основатель коммуны равных «Квартал Луи», Москва

Ольга Котова-Титова, руководитель спортивного отдела Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», Москва

Андрей Буланов, руководитель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур», победитель Грантового конкурса «Сила каждого» в 2019 году, Нижний Новгород

Ольга Каверина, менеджер по благотворительности и КСО PepsiCo Россия

Вебинар пройдет на платформе MyOwnConference, для регистрации пройдите по ссылке.

Время проведения вебинара: 25 мая, с 14:00 до 15:15 (время московское).

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами