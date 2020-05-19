Поставщики «Холидея» пока выигрывают

— Поменялась позиция у Арбитражного суда Новосибирской области. Если раньше заявления конкурсного управляющего удовлетворялась без разбора и исключений, то сейчас поставщики смогли собрать необходимые доказательства и ему отказывают, — рассказал InfoPro54 юрист-консульт ТД «Алтан» (Барнаул) Роман Толстых.

До сих пор никаких принудительных списаний со счетов поставщиков ритейлера не было. Напомним, это больше всего волновало контрагентов компании, которые опасались блокировки своих счетов.

Она отмечает, что нет никаких предпосылок считать, что более 500 предпринимателям сделаны предпочтения перед теми 300, которые включены в реестре кредиторов. Так, в одном из решений суда от 13 мая отмечается, что совершенные ООО «Компания Холидей» в счет исполнения обязательств платежи по своему назначению соотносились с осуществляемой должником хозяйственной деятельностью и не являлись экстраординарными, что следует из прилагаемых к отзыву копий товарных накладных, таблицы поступления денежных средств, книги продаж, акта сверки, других доказательств. Иного заявителем не доказано. Оспариваемые платежи совершены в пределах суммы, не превышающей 1% стоимости активов должника, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается, и в совокупности с вышеизложенными обстоятельствами позволяет применить пункт 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, на положения которого ссылается кредитор, обосновывая заявленную позицию с учетом того, что отсутствуют доказательства недобросовестности контрагента в виде осознанного принятия на себя рисков по получению преимущественного удовлетворения реестровых требований. Из установленных обстоятельств осуществления спорного платежа следует вывод, что заявление о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности удовлетворению не подлежит. По словам Натальи Пинигиной, подобные решения принимаются и по другим поставщикам.

Тем не менее, по словам Романа Толстых, радоваться поставщикам «Холидея» пока рано.

— Это еще не окончательная победа. Позицию апелляции мы пока не знаем, но позиция представителей конкурсного управляющего такова: они планируют оспаривать решения судов первой инстанции. Кроме того, есть еще кассация, Верховный суд, думаю, это будет долгий процесс, — считает он.

По его оценкам, первые шаги по обжалованию можно будет увидеть уже через две недели.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева также отмечает, что сейчас следует дождаться первых решений апелляции. Она напоминает, что суды заработали в нормальном режиме только с 12 мая.

— Надеемся, что нам удастся доказать свою позицию в апелляционном и кассационном суде. Кроме того, мы до сих пор надеемся на благоразумность конкурсного управляющего, предлагаем ему отказаться от исковых требований по всем искам, где есть обычная хозяйственная деятельность, чтобы разгрузить суды, а также не отвлекать время и деньги предпринимателей на юридическое сопровождение этих дел. Сегодня это серьезно сказывается на восстановлении платежеспособности самих поставщиков, — подчеркивает Наталья Пинигина.

Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл». Общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов. Ранее сообщалось, что в рамках дела «Холидея» будут оспорены около 1700 сделок. Сами поставщики заявляли, что требования, которые к ним предъявляются, очень значительны и могут привести к закрытию предприятий, увольнению персонала, а бюджет не получит налоги. Предприниматели предупреждали, что в некоторых компаниях при этом без работы останутся 200-400 человек. В ряде случаев такие поставщики являются градообразующими в небольших населенных пунктах. Для решения этого вопроса предприниматели из нескольких регионов объединились, а также обратились к представителям власти и правоохранительных структур в своих субъектах федерации, к полномочному представителю президента по Сибирскому федеральному округу и к президенту РФ. Поставщики и производители заявляли, что не понимают, как в такой ситуации защищать свои интересы и не попасть в похожую ситуацию с другими ритейлерами.

Фото из группы ГК «Холидей» Вконтакте