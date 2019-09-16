Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Бывшего инспектора отдела надзора в области карантина растений осудили на 3 года лишения свободы

За взятку он оформил фитосанитарные сертификаты, в которые внес заведомо ложные сведения.
  • 16/09/2019, 14:56
Бывшего инспектора отдела надзора в области карантина растений осудили на 3 года лишения свободы

Собранные Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 38-летнего бывшего инспектора отдела надзора в области карантина растений управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в феврале 2018 года инспектор отдела надзора в области карантина растений управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области оформил 7 фитосанитарных сертификатов, на картофель производственный свежий, в количестве 140 тонн, перевозимый на 7 грузовых автомобилях  с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в которые внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится. За незаконные действия инспектор получил взятку в сумму 17 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе.

Приговором суда мужчина осужден к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото: pixabay.com, автор- vanna44

Популярное с сайта

«Сибстекло» запустило шестую линию по производству облегченной стеклотары

«Сибстекло» запустило шестую линию по производству облегченной стеклотары

16/09/2019, 15:45
Инвестиции составили 42 млн рублей.
Лже-перевозчики похитили у предпринимателей имущество на сумму почти 12 млн рублей

Лже-перевозчики похитили у предпринимателей имущество на сумму почти 12 млн рублей

16/09/2019, 13:37
Выдавая себя за сотрудников логистических организаций, обвиняемые заключали договоры об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Новосибирские научные центры примут участие в создании геномных центров

Новосибирские научные центры примут участие в создании геномных центров

16/09/2019, 12:56
Определены три консорциума, которые обеспечат работу всем направлениям программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Актуальный разговор

Потребности как непрофильные проекты

Все материалы
Новости

Более 80% новосибирских детей до 3 лет не ходят в ясли

16/09/2019, 18:44

Рабочие строительной компании больше двух месяцев не получают зарплату

16/09/2019, 18:37

В Кольцово инвестор формирует сеть «интернета вещей»

16/09/2019, 17:14

Молодые футболисты из Бердска стали чемпионами России

16/09/2019, 16:48

Пятнадцать компаний стали победителями областного конкурса инновационных проектов

16/09/2019, 15:51

«Сибстекло» запустило шестую линию по производству облегченной стеклотары

16/09/2019, 15:45

Лже-перевозчики похитили у предпринимателей имущество на сумму почти 12 млн рублей

16/09/2019, 13:37

Новосибирские научные центры примут участие в создании геномных центров

16/09/2019, 12:56

16 ноября в Новосибирске пройдет конференция NSK STARTUP DAY

16/09/2019, 12:17

Kuzina как часть ландшафта

16/09/2019, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска