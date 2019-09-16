Бывшего инспектора отдела надзора в области карантина растений осудили на 3 года лишения свободы

Собранные Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 38-летнего бывшего инспектора отдела надзора в области карантина растений управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в феврале 2018 года инспектор отдела надзора в области карантина растений управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области оформил 7 фитосанитарных сертификатов, на картофель производственный свежий, в количестве 140 тонн, перевозимый на 7 грузовых автомобилях с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, в которые внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится. За незаконные действия инспектор получил взятку в сумму 17 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе.

Приговором суда мужчина осужден к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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