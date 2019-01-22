 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Концессию по четвертому мосту вновь хотят подкорректировать

С 2022 года область должна платить концессионеру 2,5 млрд рублей в год.
  • 22/01/2019, 17:14
Автор: Юлия Данилова
foto_00
Внутренняя норма доходности проекта для концессионера составляет 16,1%.

— Концессионное соглашение по строительству и эксплуатации мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромская заключено в декабре 2017 года между Новосибирской областью и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Срок окончания действия договора —декабрь 2042 год, — напомнил на заседании транспортного комитета регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин. — На момент окончания проверки КСП — ноябрь 2018 года — строительство мостового перехода не начато.

Аудитор отметил, что расходы на строительство мостового перехода составляют 34,5 млрд рублей. Из них инвестиции концессионера — 8,3 млрд, капитальный грант — 26,2 млрд. Концессионным соглашением предусмотрен минимальный гарантированный доход концессионера — 47 млрд рублей, из них 10 млрд — эксплуатационные расходы, связанные с содержанием мостового перехода в течение 20 лет.

— Компенсация недополученных концессионером доходов до минимального гарантированного уровня должна начаться с 2022 года. Корректировка минимального гарантированного дохода в процессе строительства и эксплуатации моста концессионным соглашением не предусмотрена. Внутренняя норма доходности проекта для концессионера составляет 16,1%, — уточнил Алехин.

Председатель комитета Федор Николаев в ходе пресс-подхода подтвердил, что по проекту есть задержка с получением капитального гранта. Предполагалось, что он поступит из федерального бюджета через «Росавтодор». В конце прошлого года прошла информация о том, что принято решение о выделении региону первых 400 млн рублей на объект.

Освоение бюджетных инвестиций в четвертый мост проконтролирует минтранс

— Уже понятно, что объект не будет введен в эксплуатацию в 2022 году, а плата концессионеру с этого года уже должна выплачиваться — по 2,5 млрд рублей. Мы дали рекомендацию правительству области: пересмотреть соглашение в плане платежей и передвинуть сроки перечисления платы концессионеру до того момента, когда мост будет введен, — говорит Николаев.

Он также отметил, что если сдвиг сроков составит 1-1,5 года, то, возможно, больше никаких изменений в концессию вносить не потребуется; если сроки будут больше, то придется как минимум пересматривать коэффициент дефлятора. Николаев подчеркнул, что задержка произошла по независящим от региона причинам — вопрос о перечислении капитального гранта находится в компетенции Федерации.

— Я не исключаю, что в результате может произойти удорожание проекта, но все сообщество будет настаивать на том, чтобы этого не произошло, чтобы концессионер искал внутренние резервы. Его доходность в соглашении заложена на уровне 16%. Этого на сегодняшний день должно хватить с гаком, — уверен Николаев.

Вопрос стоимости концессии четвертого моста комитет запланировал детально рассмотреть в марте.

Смету на материалы при подготовке строительства четвертого моста завысили

Кроме того депутаты заслушали доклад КСП о завышении стоимости на стройматериалы при подготовке площадки для строительства моста, а также о нарушениях при заключении договора с одним поставщиком на сумму до 100 тысяч рублей — для оценки земельных участков и находящегося на них имущества, которое попадает под снос. Федор Николаев пояснил, что соответствующие запросы сейчас отправлены проектировщику. После получения ответов информация о ситуации с ценообразованием будет доложена общественности.

Фото: ГКУ НСО «Мост»

Популярное с сайта

Новосибирск возглавил рейтинг самых больших арендных квартир округа

22/01/2019, 17:00
Самый большой лот имеет габариты в 270 кв. м, а арендная ставка на него установлена на уровне 140 тыс. рублей в месяц.

Новосибирская область в лидерах по России по качеству проведения процедур ОРВ

22/01/2019, 16:37
В 2018 году в регионе выявлено 120 положений нормативных актов, затрудняющих работу бизнеса.

Верховный суд признал законным 10%-ное расхождение оценок стоимости ремонта

22/01/2019, 16:05
Эту норму пытался оспорить один из юристов.

Актуальный разговор

Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

Все материалы
Новости

Региональная программа «БКД 2.0» еще не согласована в Росавтодоре

22/01/2019, 19:25

Новосибирская область и Беларусь оценят разработки в экологичном градостроительстве

22/01/2019, 18:40

Сибстрин в ТОП-5 рейтинга программы «Зеленые вузы России»-2018

22/01/2019, 17:37

Как изменились предпочтения покупателей

22/01/2019, 17:10

На территории Биотехнопарка устанавливают «GREEN KITCHEN»

22/01/2019, 17:00

Новосибирск возглавил рейтинг самых больших арендных квартир округа

22/01/2019, 17:00

Новосибирская область в лидерах по России по качеству проведения процедур ОРВ

22/01/2019, 16:37

Верховный суд признал законным 10%-ное расхождение оценок стоимости ремонта

22/01/2019, 16:05

Новосибирские производители представят свою продукцию на выставке «Отечественные строительные материалы»-2019

22/01/2019, 15:54

Вышло в свет третье издание Красной книги Новосибирской области

22/01/2019, 14:13

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×