Концессию по четвертому мосту вновь хотят подкорректировать

— Концессионное соглашение по строительству и эксплуатации мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромская заключено в декабре 2017 года между Новосибирской областью и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Срок окончания действия договора —декабрь 2042 год, — напомнил на заседании транспортного комитета регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин. — На момент окончания проверки КСП — ноябрь 2018 года — строительство мостового перехода не начато.

Аудитор отметил, что расходы на строительство мостового перехода составляют 34,5 млрд рублей. Из них инвестиции концессионера — 8,3 млрд, капитальный грант — 26,2 млрд. Концессионным соглашением предусмотрен минимальный гарантированный доход концессионера — 47 млрд рублей, из них 10 млрд — эксплуатационные расходы, связанные с содержанием мостового перехода в течение 20 лет.

— Компенсация недополученных концессионером доходов до минимального гарантированного уровня должна начаться с 2022 года. Корректировка минимального гарантированного дохода в процессе строительства и эксплуатации моста концессионным соглашением не предусмотрена. Внутренняя норма доходности проекта для концессионера составляет 16,1%, — уточнил Алехин.

Председатель комитета Федор Николаев в ходе пресс-подхода подтвердил, что по проекту есть задержка с получением капитального гранта. Предполагалось, что он поступит из федерального бюджета через «Росавтодор». В конце прошлого года прошла информация о том, что принято решение о выделении региону первых 400 млн рублей на объект.

Он также отметил, что если сдвиг сроков составит 1-1,5 года, то, возможно, больше никаких изменений в концессию вносить не потребуется; если сроки будут больше, то придется как минимум пересматривать коэффициент дефлятора. Николаев подчеркнул, что задержка произошла по независящим от региона причинам — вопрос о перечислении капитального гранта находится в компетенции Федерации.

— Я не исключаю, что в результате может произойти удорожание проекта, но все сообщество будет настаивать на том, чтобы этого не произошло, чтобы концессионер искал внутренние резервы. Его доходность в соглашении заложена на уровне 16%. Этого на сегодняшний день должно хватить с гаком, — уверен Николаев.

Вопрос стоимости концессии четвертого моста комитет запланировал детально рассмотреть в марте.

Смету на материалы при подготовке строительства четвертого моста завысили

Фото: ГКУ НСО «Мост»