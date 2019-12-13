«Сибуправтодор» продолжает работы на объектах строительства и реконструкции в зимний период

ФКУ «Сибуправтодор» продолжает реализацию пяти проектов строительства и реконструкции в Новосибирской и Кемеровской областях. В зимние месяцы работы на масштабных объектах не прекращаются, сообщили в ведомстве.

На стройке первого этапа Восточного обхода мостовики завершают надвижку пролётных строений правой нитки моста через Иню. Левую сторону моста надвинули и опустили на опоры осенью этого года.

— Мост входит в состав эстакадной части общей протяженностью 677 п.м. вместе с путепроводом через автодорогу и Транссиб. На путепроводе смонтированы балки пролётного строения над железнодорожными путями. В январе – феврале пролёты левой ветки моста через Иню опустят в проектное положение и приступят к переустройству контактной сети для установки балок путепровода через железную дорогу на опорные части. Одновременно на 4-м пусковом комплексе I этапа рабочие продолжают разработку выемки и устройство насыпи из дренирующего грунта на протяжении 200 метров, — напомнили в пресс-службе «Сибуправтодора».

Второй по масштабу объект строительства – обход Мариинска. Там работы ведут на обоих берегах реки Кия. На левом берегу укрепляют дамбу моста железобетонными плитами, на правом – формируют насыпь земляного полотна в пойменной части реки и ведут отсыпку слоёв дорожной одежды из ПГС.

— В течение зимы строители продолжат земляные работы на транспортной развязке правого берега и по основному ходу дороги на протяжении 1,8 км. Также их задача – до наступления весны в полном объёме заготовить инертные материалы, необходимые для устройства дорожной одежды, чтобы открыть рабочее движение на первом этапе объекта в августе 2020 года. В данный момент на 100% заготовлены стройматериалы для левобережной части, — рассказали в пресс-службе.

Летом 2019 года стартовали работы по реконструкции на двух участках трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. На участке км 149-158 в Юргинском районе строители устраивают буронабивные сваи под путепровод будущей транспортной развязки.

— Из 20 свай готовы уже 17, полностью этот вид работ закончат до 20 декабря. Одновременно рабочие расчищают от деревьев и кустарника придорожную полосу. В зимние месяцы подрядчикам предстоит установить опоры в границах транспортной развязки, подготовить свайные фундаменты для двух водопропускных труб и приступить к устройству насыпи на заболоченных участках с применением геосинтетики, заготовить к летнему сезону необходимый объём инертных материалов, — отметили в «Сибуправтодоре».

Участок с 481 по 486 км в Мариинском районе – фактически объект строительства.

— Здесь, кроме возведения путепровода через железную дорогу будет изменена траектория трассы на более безопасную для водителей. В течение декабря на объекте ведут устройство земляного полотна объездной дороги кольцевого пересечения на 481 км, расчищают зону строительства от остатков деревьев. В течение зимы земляные работы будут продолжаться. Кроме этого перед строителями стоит задача по устройству свайных фундаментов путепровода и заготовке стройматериалов для устройства дорожного полотна, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на заключительном этапе реконструкции трассы Р-254 «Иртыш» км 1392-1422 в Новосибирской области, который готовится ко вводу в эксплуатацию в 2020 году, завершают устройство барьерного ограждения, шумозащитных экранов и строительство линии освещения, ведут заготовку материалов для укладки последних километров дорожного покрытия.

Отмечается, что все текущие объекты строительства и реконструкции, находящиеся в зоне ответственности ФКУ «Сибуправтодор», входят в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. На каждом из них в постоянном режиме работает строительный контроль.

Фото предоставлены пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»