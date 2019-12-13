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В НГТУ НЭТИ создали снаряд повышенной точности и мощности

Дальность его полета составляет 15 км, а масса — 21,76 кг.
  • 13/12/2019, 13:40
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Специалисты Новосибирского государственного технического университета НГТУ НЭТИ разработали новый снаряд для гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Это осколочно-фугасный снаряд повышенной точности и мощности. Дальность его полета составляет 15 км, а масса — 21,76 кг, сообщили в пресс-службе университета.

— На протяжении трех лет мы разрабатывали снаряд повышенной точности и мощности. Испытания проводили на территории Новосибирского НИИ измерительных приборов, — рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой газодинамических импульсных устройств НГТУ НЭТИ, доцент Анатолий Гуськов.

По его словам, за счет новой конструкции улучшился баланс снаряда, что позволило повысить точность попадания на 30%. В конструкции был модифицирован ведущий поясок, который теперь не является отдельной деталью, а выполнен как единое целое с корпусом снаряда. Осколочно-фугасный снаряд повышенной точности предназначается для подавления и уничтожения тактических средств противника: артиллерии и минометов, огневых средств и боевой техники на марше, в местах сосредоточения и опорных пунктах, для разрушения оборонительных сооружений полевого типа и наблюдательных пунктов.

Разработка представлена на выставке «Вузпромэкспо» в Москве.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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