«Плюшки» для самозанятых

В 2020 году Новосибирская область войдет в число регионов, тестирующих пилотный налоговый режим для самозанятых. Выбравшие его бизнесмены с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

Представители региональных органов власти и контролирующих органов рассчитывают, что новый режим заинтересует предпринимателей, которые сейчас предпочитают работать «в тени». По данным УФНС Новосибирской области, около 200 тысяч человек трудоспособного возраста, проживающих в регионе, не имеют легальных доходов. Как заявлял на минувшей неделе на налоговом форуме министр финансов области Виталий Голубенко, налог на профессиональный доход — это открытый шаг со стороны государства, предоставляющего людям возможность заявить о том, что они являются не бездельниками, а частью общества, в котором живут.

К факторам, сдерживающим интерес предпринимателей к новому налоговому режиму, эксперты относили тот факт, что этот налог не включает отчисления в Пенсионный фонд. То есть по окончании профессиональной деятельности самозанятые смогут рассчитывать только на фиксированную часть страховой пенсии. Сейчас в среднем по России она составляет 5800 рублей.

Впрочем, варианты решения этой проблемы уже появились. В начале недели НПФ Сбербанк заявил о появлении в своей линейке адаптированной программы формирования будущей пенсии для нужд самозанятых. Вчера еще один продукт для предпринимателей, работающих в новом налоговом режиме, предложил Россельхозбанк — необеспеченный кредит на неотложные нужды (от 13,9% годовых). В регионах сумма такого займа может составить до 300 тысяч рублей. Не исключено, что подобные продукты вскоре появятся в других НПФ и банках.

— При той политике, которую ведет наше государство, занимающее около 60% в экономике страны, говорить о том, что это целенаправленное действие через государственные институты в поддержку малого бизнеса, на мой взгляд, нельзя. Скорее, это попытка финансовых институтов сформировать дополнительный источник дохода, улучшить свои финансовые показатели, — комментирует появившиеся на рынке «плюшки» для самозанятых управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко также считает, что формирование на рынке нового продукта — индивидуального пенсионного плана для самозанятых — сложно назвать попыткой государства дать предпринимателям дополнительные бонусы за выход «из тени». Она подчеркивает, что это не государственная льгота или инструмент, а продукт конкретного коммерческого банка, хоть и с определенным государственным участием.

— Важен ли этот продукт? Думаю, да. Дело в том, что для самозанятых не установлены обязательные отчисления в пенсионный фонд — в отличие от индивидуальных предпринимателей. К чему это может привести? Это может привести к тому, что спустя определенное время мы получим с вами довольно большой процент населения, не имеющего права на пенсию от государства. Вопрос в том, будет ли данный продукт Сбербанка (или других банков) пользоваться популярностью? Обладают ли граждане, регистрирующиеся в качестве самозанятых, достаточным уровнем финансовой грамотности и сознательности, чтобы самостоятельно озаботиться сегодня формированием будущей пенсии? У меня есть определенные сомнения по данному вопросу. И тут государству следует четко разъяснить самозанятым последствия подобного формата ведения деятельности, — рассуждает Ильяшенко.

При этом юрист отмечает, что самозанятые, работающие с предпринимателями, будут платить в бюджет 6% от своего дохода (не прибыли, а дохода!). Этот размер отчислений равен налогу при применении ИП упрощенной системы налогообложения (УСН) с объектом дохода. Но! ИП могут вычесть из суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, уплаченные ими суммы страховых взносов. УСН в бюджет = УСН исчисленный – страховые взносы. Если у ИП отсутствуют работники, то УСН можно уменьшить на сумму страховых взносов до 100%.

— Самозанятые такого права лишены, то есть они будут платить налог 6% с дохода, и к ним добавятся суммы, уплачиваемые на формирование пенсии (если самозанятые, конечно, примут решение такую пенсию формировать), — констатирует Мария Ильяшенко. — Поэтому, полагаю, принимать решение о регистрации в качестве самозанятого нужно исходя из финансовых расчетов, а не с оглядкой на возможность использования каких-то специальных банковских продуктов.

Фото: pixabay.com, автор- Luisb