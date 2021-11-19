Сильный порывистый ветер принесет в Новосибирск потепление

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 20 ноября: температура ночью -15..-17 °С с небольшим повышением градуса к утру, днем -7..-9 °С, ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Небольшой снег.

21 ноября: температура ночью -10..-12 °С, днем -5..-7 °С, ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Преимущественно без осадков.

22 ноября: температура ночью -7..-9 °С, днем +1..+3 °С, ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Во второй половине дня местами небольшой снег.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.