«Синар» сократил выручку на 22,6%

В 2018 году АО «Синар» выпустило 296,4 тыс штук продукции (110%), в стоимостном выражении — 617 млн руб (111%), говорится в годовом отчете компании. Рост выпуска в структуре ассортимента произошел за счет увеличения производства женского пальто (+10 тыс единиц, темп роста 133%), мужского пальто (+4,4 тыс единиц, 141%), женского джемпера (+5,2 тыс ед., 76%). При этом на предприятии сократилось производство мужских пиджаков (– 4 тыс, 76%), мужских курток (– 1,7тыс ед, 44%), женских блуз (– 2 тыс ед, 88%), женского жакета (– 1,9 тыс ед , 61%).

За минувший год объем выручки предприятия составил 849 млн руб (в 2017 году — 1,09 млрд), себестоимость продаж уменьшилась на 29% — до 576 млн руб (813 млн), чистая прибыль составила 5,5 млн руб (темп роста 45,9%).

В целом АО «Синар» в 2018 году выполнило намеченный уровень объема производства, констатируется в годовом отчете. Однако. совет директоров предприятия рекомендовал дивиденды за 2018 год не выплачивать по всем типам акций — в связи с полным использованием прибыли.

Стратегическая цель компании на 2019 год — планомерное развитие через расширение каналов сбыта, повышение активности продаж за счет улучшения ликвидности продаж ассортимента, обеспечение полной загрузки производства и т.д. Судя по ситуации на рынке, эти планы будет реализовывать не просто. Как говорится в годовой отчетности компании, в 2018 году легкая промышленность показала рост всего на 2,5% (в 2017 — 5,2%, в 2016 — 5,6%). При этом производство одежды выросло на 4,1% (2017 — 3,8%, 2016 — 6,9%). Индекс потребительских цен по одежде вырос на 2,5%. Объём отгрузки предприятий, занятых производством одежды, упал на 0.9%.

— Рост производства одежды обеспечивается существенным приростом производства специальной одежды (+21,7%). С учетом роста индекса потребительских цен по одежде, натуральный объем рынка одежды, за исключением специальной одежды, сокращается. На фоне снижения реальных располагаемых доходов населения и роста закредитованности это обостряет ценовую конкуренцию, — уточняется в отчете.

Тем не менее, по итогам 2018 года «Синар» продолжает удерживать свои позиции и выходит в десятку крупнейших предприятий швейной отрасли. Основными конкурентами новосибирцев являются производители из европейской части России, импортеры из Азии и крупные торговые сети, которые размещают заказы на производство в странах Азии. Кроме того, в компании отмечают, что часть потребительского спроса переориентировалась на магазины дисконты и магазины, предлагающие максимально простые по потребительским свойствам, обезличенные по торговой марке, товары по минимальной цене.

АО «Синар» создано в 1921 году. УК — 24,9 млн, 65% в УК «Синар» принадлежат гендиректору Алексею Елезову, 16% — его сыну. В структуру компании входить сеть розничных магазинов, оптовые склады. С учетом продаж через партеров, продукция компании продается более чем в 350 торговых точках по всей России, а также через интернет.

Фото: редакции