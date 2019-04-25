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ЕР намерена воспитать глав районов и привлечь финансы в партию

Региональное отделение партии «Единая Россия» сформировало основные задачи, проанализировав итоги прошедших выборов в районах Новосибирской области.
  • 25/04/2019, 10:19
Автор: Евгения Серёгина
ЕР намерена воспитать глав районов и привлечь финансы в партию
«Некоторые главы (районов) начинают играть в какие-то непонятные игры, прежде всего, с партиями, нашими оппонентами.»

Одним из основных вопросов, озвученных на конференции сторонников регионального отделения партии «Единая Россия», стала подготовка к предстоящим выборам в районах Новосибирской области. О раскладе политических сил, задачах партии и ее сторонников сообщил в своем докладе секретарь регионального отделения Андрей Панферов. По его словам, партийцы намерены озвучить задачи по подготовке к избирательной кампании на совете по взаимодействию, с участием губернатора области Андрея Травникова, глав районов и руководителей районных парторганизаций.

 Мы поставим задачи о начале подготовки к выборам главам районов, — заявил Панферов Чтобы они всячески содействовали этому процессу. А то некоторые главы начинают играть в какие-то непонятные игры, прежде всего, с партиями, нашими оппонентами. Я хотел бы, чтобы Андрей Александрович Травников и Андрей Иванович Шимкив поставили перед ними соответствующую задачу. Я скажу, что итоги выборов неутешительны для партии «Единая Россия».

К «неутешительным итогам» лидер новосибирских единороссов отнес проигрыш кандидатов от «Единой России» представителям ЛДПР в большинстве районов области, где проходили довыборы депутатов местных органов власти.

 В сентябре у нас тоже намечаются выборы. Уважаемые коллеги, у меня большая просьба,  обратился Панферов к членам и сторонникам партии.  Все мы понимаем, что сейчас начнется проникновение, прежде всего, через сельские районы… Вы отлично знаете, не первый день в политике, что если этих ребят (Оппонентов.  Ред.) пустить на наинизшем уровне, они, как тараканы, пойдут дальше. Поэтому к вам большая просьба  сделать выборы. Конечно, я был во всех районах, встречался с кандидатами. Я до сих пор не понимаю, почему в Барабинске продули? Разговаривали и с председателем совета, и с главой муниципального образования.

По словам Панферова, особое внимание в этом плане необходимо уделить Новосибирскому району.

 Они (Исполнительная власть в районах.  Ред.) должны быть заинтересованы в том, чтобы большинство депутатов от «Единой России» были во всех исполнительных органах. Это аксиома. Если есть вопросы, а вопросов достаточно, обращаться к Травникову Андрею Ивановичу, главам районов, ставить проблемы, — предупредил Панферов. — С очень большой тревогой слежу за состоянием дел в Новосибирском районе. Я уже говорил, с кем встречался, что при выборе Локтя мэром Новосибирска моментально начнется кампания по подготовке кандидатов на выборы в 2020 году. А Новосибирский район  это стратегический узел области. И если будет та ситуация, что сейчас, начнется вакханалия по всей территории. Должна анализироваться информация о состоянии дел на местах.

ЕР намерена воспитать глав районов и привлечь финансы в партию

Другая задача, которую озвучил лидер новосибирских единороссов, связана с финансированием текущей деятельности партии, в частности, ее первичных отделений, посредством предоставления региональных грантов.

 На президиуме регионального совета «ЕР» будет поднят вопрос о создании у нас фонда по обеспечению региональными грантами первичных партийных организаций. Для того чтобы сохранить лицо первичных партийных организаций, теперь есть фонд  около 2-3 млн . От нас поступит соответствующее предложение исполнительной власти в лице губернатора. Будь это грант в размере 50, 70, 100 тысяч рублей  для первичных партийных организаций это очень весомо. Поставим вопрос о более четком увеличении финансирования регионального отделения, чтобы они могли помогать местным отделениям партии. Это участие в праздниках, приобретение наград и кубков и так далее.

В свою очередь, контрольная комиссия регионального отделения партии также обозначила ряд направлений, над которыми еще предстоит работать, — пояснил Андрей Панферов.

По предварительным данным областной избирательной комиссии, итоги довыборов депутатов в советы депутатов Бердска, Большеникольского сельсовета Чулымского района, Веснянского сельсовета Куйбышевского района и Новоспасского сельсовета Барабинского района следующие. В Бердске победу одержал замдиректора ООО «Бердский кирпичный завод» Андрей Пилько («Единая Россия», 334 голоса), на втором месте — кандидат от КПРФ гендиректор ООО «Пульс-Про» Дмитрий Титов. В Чулымском районе победу одержала домохозяйка Елена Бауэр, выдвинутая ЛДПР (152 голоса), опередившая выдвиженца «Единой России» сторожа Староникольской СОШ Сергея Кулакова (45). В Куйбышевском районе лидером выборной гонки стал выдвиженец ЛДПР, менеджер ООО «ЛИНИЯ – НСК» Александр Рыжов (69). На втором месте — кандидат от «ЕР», учитель Гжатской СОШ Елена Трепова (49). И, наконец, в Барабинском районе победу одержал еще один кандидат от ЛДПР — помощник машиниста электровоза Геннадий Бердус (133), обошедший замглавы района Алексея Пильникова (119), выдвинутого «Единой Россией».

Фото: баз- с сайта Избиркома Новосибирской области, др- редакции

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