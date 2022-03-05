Сингапур ввел санкции в отношении банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ

Банкам и другим финансовым учреждениям Сингапура будет запрещено вести бизнес с четырьмя российскими банками в рамках санкций, которые страна вводит в отношении России, сообщает МИД страны.

— Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платежных услуг запрещается работать с банками ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, — указывается в заявлении.

Кроме того, «запрещается заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству РФ, Центральному банку РФ, а также любому юридическому лицу, которое они контролирует или которое действует от их имени», отметили в ведомстве. Ограничения действуют на «покупку и продажу новых ценных бумаг, предоставление финансовых услуг по привлечению капитала, предоставление или участие в новых кредитах», уточнили в МИД. Власти также вводят запрет на «содействие любым транзакциям, связанными с криптовалютой, с целью обхода ограничений», подчеркивается в заявлении.