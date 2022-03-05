Сингапур ввел санкции в отношении банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ

Банкам и другим финансовым учреждениям Сингапура будет запрещено вести бизнес с четырьмя российскими банками в рамках санкций, которые страна вводит в отношении России, сообщает МИД страны.
— Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платежных услуг запрещается работать с банками ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, — указывается в заявлении.
Кроме того, «запрещается заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству РФ, Центральному банку РФ, а также любому юридическому лицу, которое они контролирует или которое действует от их имени», отметили в ведомстве. Ограничения действуют на «покупку и продажу новых ценных бумаг, предоставление финансовых услуг по привлечению капитала, предоставление или участие в новых кредитах», уточнили в МИД. Власти также вводят запрет на «содействие любым транзакциям, связанными с криптовалютой, с целью обхода ограничений», подчеркивается в заявлении.
— Сингапур вводит экспортный контроль в отношении предметов, которые могут использованы в качестве вооружения для нанесения вреда или ущерба Украине, а также предметов, используемых для проведения наступательных киберопераций, — отмечается в сообщении. — В связи с этом вводится запрет на поставки в Россию товаров военного назначения, всех товаров, попадающих под категорию «электроника», «компьютеры», телекоммуникация и информационная безопасности.
Фото: pixabay.com — cegoh
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