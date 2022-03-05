Концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в России

Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ, говорится в сообщении компании.

— Нашим приоритетом остается забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями, — заявили в Heineken.

При этом в концерне подчеркнули, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов.

Ранее стало известно о том, что датская пивоваренная компания Carlsberg , в которую входят также такие бренды, как Tuborg, Holsten и Kronenbourg, решила приостановить инвестиции в РФ. К тому же было принято решение прекратить поставки своей продукции российской компании «Балтика».