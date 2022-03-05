Санкции для ученых «СКИФа» «подкосят» мировую науку

Из-за ситуации с санкциями против России масштабный проект «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов. — Ред.), возможно, будет реализовываться в гораздо меньших объемах, чем это было запланировано, ввиду невозможности участия в нем большого количества зарубежных ученых. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Меня тревожит судьба проекта «СКИФ». Мое образование касается этой тематики, и я ее хорошо понимаю, — говорит глава города. — Предполагалось, что в реализации проекта будут участвовать многие ученые зарубежных стран. Мы готовы были сотрудничать. Что, этот проект неинтересен? Это нанесет ущерб мировой науке, не какой-то конкретной стране. Я считаю, что над этим надо очень крепко подумать. Великие предшественники Бор, Резерфорд не приветствовали бы подобных действий, которые предпринимаются для того, чтобы разрубить связи между нашими странами. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы это направление продолжало развиваться.

По мнению Анатолия Локтя, санкции ударят и по другим проектам сибирских ученых, которые реализуются на мировом уровне.

— У нас работает крупнейший научный центр, разработки институтов являются планом исследований наших сибирских, российских и зарубежных ученых, сотрудничество в этом отношении развивается очень широко, — говорит глава города. — Но есть и прикладные направления, нам есть, чем гордиться и что продвигать на мировой рынок. И если кто-то пытается с нами разорвать связи, то он в первую очередь обделит себя. Нанотрубки — уникальное исследование, изобретение наших ученых. Производство находится только в Новосибирске. Мы попробовали разместить его за рубежом, в Лихтенштейне, и что? Оно сейчас прекратится? Кто от этого потеряет-то? Можно много очень примеров приводить.

В пресс-службе ЦКП «СКИФ» редакции сообщили, что работы по созданию Центра коллективного пользования «СКИФ» в настоящее время идут по графику: изготавливается оборудование, готовится контракт на основной этап с генеральным подрядчиком строительства — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

— Ожидаем, что компания начнет строительные работы на площадке уже в мае. Что касается международного сотрудничества, то на данный момент не поступило сигналов об отказе партнёров от участия в проекте, — пояснили в пресс-службе.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с источником синхротронного излучения (СИ) поколения 4+ и энергией 3 ГэВ. Уникальный научный комплекс с рекордным на сегодняшний день эммитансом в 75 пм∙рад — самым ярким и интенсивным пучком рентгеновского излучения — станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире. «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения.