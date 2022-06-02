Синоптики о погоде в Сибири на лето 2022

Западная Сибирь

Предварительно июнь ожидается более холодным, чем в прошлом году, из-за вторжения арктического циклона.

— В первую декаду июня, особенно с 3-го по 7-е число, вероятны ночные заморозки до -2. Температура будет в пределах +12… +17. Ближе к середине месяца погода выровняется и приблизится к норме, около +20, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Похожая ситуация в начале лета будет в Омской, Томской и Кемеровской областях: ночные заморозки. В целом июнь будет довольно холодным, со средней температурой около +16… +18 и частыми дождями.

Немного теплее июнь ожидается на Алтае.

— В первую декаду июня вероятны осадки выше нормы, средняя температура днем +15… +19, ночью заморозки до -2. Во вторую декаду дневные температуры повысятся до +23… +28, в последнюю — до +30, — прокомментировала начальник отдела гидрометобеспечения Людмила Сырых.

Восточная Сибирь

Более жарким станет начало лета в Восточной части Сибири, а именно в Красноярском крае. В центральных и северных районах в первые 10 дней июня температура может повыситься до +15… +20. В южных районах края при этом будет около +3… +8 ночью и около +10… +15 днем. Во второй половине месяца в Красноярске будут теплые ночи, около +15… +18, а днем столбики термометра покажут +25.

Такая же жара придет и в Иркутскую область.

— Среднемесячная температура в июне ожидается близкой к норме, около +11… +16, только на севере Катангского района — на один градус выше. В первой декаде ночью в основном будет около +4… +9, в отдельные ночи будут заморозки до 0… +2. Во второй и третьей декадах станет теплее, ночью температура повысится до +13… +17, а днем — до +25. В отдельные дни возможно повышение до +26… +31, — отметила начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

В Росгидрометцентре предполагают, что к июлю холода из Сибири отступят. Жарче всего будет на севере и в центральной части Красноярского края — средняя температура повысится до +25… +27. Столько же в среднем будет в южных регионах, где такая жара — норма. При этом в южных районах Алтайского края и Республики Алтай июль окажется довольно засушливым, с малым количеством дождей.

Август станет холоднее. Средние дневные температуры — около +18… +23. Под конец лета вернется жара до +25 и выше на юге Иркутской области и Красноярского края. В Западной Сибири — Омской, Томской и Новосибирской областях — станет еще и дождливее. А вот самые северные города Красноярского края, наоборот, в последний месяц будут испытывать нехватку влаги.