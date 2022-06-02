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Парк рядом с ледовой ареной не сдадут ко Дню города

  • 02/06/2022, 16:00
Автор:
новости Новосибирска
Из-за роста цен на стройматериалы.

— Проект по благоустройству парка вокруг нового ледового дворца рассчитан на два года. По контракту срок его выполнения — конец лета – начало сентября. Нам бы хотелось сдать его ко Дню города (последнее воскресенью июня), но к сожалению не получится — уже 100%, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

По его словам, из-за санкций, введенных против России, произошло повышение цен на некоторые стройматериалы.

— Потребовался организационный промежуток, в том числе для пересчета цены контракта. Сегодня есть решение правительства РФ, позволяющее корректировать цены, но сроки работ будут изменены, — добавил Локоть. — Пока в договорные сроки укладываемся. Насколько получится — посмотрим.

Напомним, новому парку, который создается в районе строящейся ледовой арены, муниципалитет хочет задать поистине федеральный уровень. В качестве ориентира проекта были выбраны московские «Сокольники». В ценах 2021 года стоимость работ оценивалась в 433 млн руб.

В марте 2022 года в мэрии Новосибирска начали подыскивать инвесторов для реализации проекта паркового пространства, соединяющего Бугринскую рощу с территорией в районе строящейся ледовой арены, как продолжение парка «Арена». Данный проект был презентован ВЭБу. По предварительным подсчетам мэрии Новосибирска, строительство моста через реку Тула, соединяющего указанные зеленые зоны, потребует от 60 до 80 млн рублей. Будущая общая парковая территория займет около 44 га. Стоимость создания парковой инфраструктуры на тот момент еще не была подсчитана.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создается новый парк — на реке Каменка. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парк город благоустройство


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