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Экс-заместителя прокурора Новосибирской области объявили в федеральный розыск

  • 02/06/2022, 15:00
Автор:
новости Новосибирска
По подозрению в коррупции.

В Следственном комитете РФ объявили в международный розыск Любовь Кузьменок, ранее занимавшую должность заместителя прокурора Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в следственных органах. По информации информагентства, Кузьменок подозревается в коррупционном преступлении — получении взятки в составе группы лиц в особо крупном размере.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере») заочно предъявлено обвинение Кузьменок Любови Яковлевне, которая на момент совершения преступления занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области, цитирует ТАСС представителя следственных органов. Она объявлена в федеральный и международный розыск.

Ранее в отношении подозреваемой в качестве меры пресечения был избран арест заочно сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории России.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году присвоил первому заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора), напоминает информагентство. Кузьменок тогда стала второй женщиной-генералом в Новосибирской области.

Напомним, что новосибирские прокуроры (и не только) периодически становятся фигурантами уголовных дел. В частности, в конце апреля суд поставил точку в деле о незаконном проживании в служебном жилье экс-прокурора области Владимира Фалилеева.  Он проходит подозреваемым по уголовному делу о коррупции вместе со своим теперь уже бывшим заместителем Андреем Турбиным. В настоящее время идут судебные разбирательства в отношении еще одной прокурорской плеяды, включающей экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца,  которому инкриминируют превышение полномочий и противодействие следствию. В январе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя областного управления службы судебных приставов Елены Кирилловой, подозреваемой во взяточничестве.

 

Ранее редакция сообщала, что дело о коммерческом подкупе в «Мираторг» передано в суд. 

Фото прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : розыск прокуратура взятка


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