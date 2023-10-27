Синоптики рассказали какой будет погода на выходных в Новосибирске

Популярный сервис погоды рассказал, какая температура ожидает новосибирцев в выходные дни 28-29 октября. Об этом сообщает «Яндекс.Погода».

В субботу, 28 октября, ожидается небольшой снег, а температура достигнет -2 градусов. Вечером и утром температура будет чуть ниже: -3 и -5. Скорость ветра с утра составит 2 м/с. Отметим, что в этот день жители города смогут наблюдать полнолуние.

В воскресенье, 29 октября, продолжится снегопад с дневной температурой -2. Утром и вечером температура может опуститься до -5 и -4 соответственно. Скорость ветра составит 2 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики предсказали мокрый дождь и гололед в Новосибирской области.