Застройщик продает бассейн в жилмассиве Новосибирска

На одном из сайтов недвижимости Новосибирска на продажу выставлен объект, расположенный на территории ЖК «Новые Снегири». На объект имеются все необходимые документы и разрешения на эксплуатацию. Цена лота — 26 млн рублей. Как пишет Atas.info, ранее этот объект должен был стать бассейном.

На сайте мэрии Новосибирска отмечается, что в августе 2019 года муниципалитет выдал разрешение ООО «Специализированный застройщик «МКристал» (входит в ГК «ЁЛКА девелопмент») на строительство многоэтажных многоквартирных домов с бассейном и автостоянкой в микрорайоне Снегири по ул. Курчатова.

— В составе жилого комплекса решено построить бассейн общей площадью более 970 кв.м. Для бассейна уже найден будущий оператор и собственник, который после ввода в эксплуатацию будет управлять этим спортивно-оздоровительным комплексом, — отмечалось в сообщении.

Как пишет Atas.info, именно бассейн привлекал покупателей квартир эконом-класса в ЖК «Новые Снегири». Дома ЖК были сданы в 2021 году.

— Были внесены изменения в проектную декларацию, там изначально предполагались две чаши. Но потом единый объект разделили на три объекта, и эти три объекта теперь по отдельности продаются или предлагаются в аренду, — цитирует издание члена совета дома ЖК «Новые Снегири» Максима Светоносова.

Директор по управлению инвестициями и проектами Корпорация «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков пояснил Infopro54, что на земельном участке изначально был запроектирован бассейн.

— Собственник участка развивал сеть коммерческих бассейнов и сделал нам предложение о совместном развитии проекта: мы строим два дома, бассейн в рамках ЖК, они у нас его выкупают по себестоимости, а мы зарабатываем на продаже жилья — по этой модели мы зашли в проект. Причем мы подписали с партнером договор ДДУ, он внес на счет эскроу средства на строительство бассейна, — пояснил Марков. — Однако случилась пандемия, сфера спортивных объектов долгое время находилась под локдауном, и компания обанкротилась. В связи с банкротством партнер расторг договор ДДУ и банк был вынужден вернуть ему деньги, а объект к тому моменту уже был построен.

О какой компании идет речь, Марков говорить отказался.

По словам собеседника редакции, бассейн уже практически готов к эксплуатации: чаши выложены кафелем, объект оснащен новым итальянским оборудованием.

— Перепрофилировать этот объект под другое назначение будет очень сложно, поэтому мы ищем оператора-инвестора. Проведены переговоры с шестью компаниями, мы ищем партнера, который нацелен именно на эксплуатацию бассейна, — добавил Марков.

Ранее редакция рассказывала о том, что названа дата сдачи бассейна СКА в Новосибирске.