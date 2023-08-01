Синоптики рассказали, какой будет погода в первую неделю августа в Новосибирске

По данным Гидрометцентра России в Новосибирской области высокие температуры до 28-30 градусов продержатся всю неделю до выходных включительно. Максимально жарко будет в четверг, 3 августа. Дожди возможны лишь в пятницу. Всю неделю – облачно.

Солидарен с Гидрометцентром и сервис Gismeteo. Но только в части высоких температур: жара начнет спадать к выходным. Однако интернет-синоптики прогнозируют дожди с четверга до воскресенья включительно. Причем в субботу, 5 августа, с большой долей вероятности.

“Яндекс.Погода” также прогнозирует жаркие будни, а к выходным небольшое понижение температуры до 25-26 градусов. Но вместо дождей этот сервис обещает влажность и облачность.