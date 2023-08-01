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Закон о налогах для уехавших россиян начнет действовать со следующего года

  • 01/08/2023, 09:49
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Закон о налогах для уехавших россиян начнет действовать со следующего года
Единая ставка НДФЛ составит 13-15%.

Путин подписал закон, который вводит единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно на отечественные компании, как внутри страны, так и за рубежом. Она составит 13-15%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, для россиян, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера, ставка НДФЛ остается 13% (при заработке более пяти миллионов рублей в год — 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Для штатных сотрудников норма вступит в силу со следующего года, для фрилансеров — с 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что совфед инициировал введение налогообложения для блогеров в связи с недавней серией скандальных разоблачений.

Фото: freepik.com — master1305 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Путин НДФЛ налоги Закон о налогах для уехавших россиян


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