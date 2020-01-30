Система добровольной сертификации «Новый сибирский продукт» заработает в Новосибирской области

Для продвижения местных товаропроизводителей в крупные торговые сети и магазины в регионе реализуется пилотный проект «Сделано у нас», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, в рамках проекта предусмотрено внедрение с этого года системы добровольной сертификации и продвижения продукции местного товаропроизводителя «Новый Сибирский Продукт».

— Производители, прошедшие добровольную сертификацию, будут иметь право нанесения соответствующего товарного знака, размещаться на особых полках торговых сетей, участвовать в промо-акциях, иметь право размещения своей продукции на областных ярмарках и на общих стендах Новосибирской области. С прошлого года идет согласование патентных документов, система заработает ориентировочно этим летом, — отметил Андрей Гончаров.

Для систематизации данных о региональных производителях продуктов питания минпромторгом совместно с региональными минцифрой и минсельхозом запущена работа по разработке «Продовольственного портала Новосибирской области», где в картографическом виде будут размещены все региональные производители продуктов питания. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам комфортно искать партнеров среди товаропроизводителей. Формирование портала планируется завершить к марту 2020 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru