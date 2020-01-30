Дилеры KIA продали в 2019 году больше всех автомобилей в регионе

Рынок новых легковых автомобилей в Новосибирской области по итогам 2019 года вырос на 8,6%, в то время как по России он сократился на 2,3%. Марка KIA лидирует в топ-10 агентства «Автостат» по итогам продаж новых автомобилей. Рост удивляет — он составил 51,8%. Если в 2018 году дилерам KIA удалось продать в регионе 1910 машин, то в 2019 году — уже 2900 штук. Лидерами продаж стали модели KIA Rio и компактный кроссовер X-Line Таким образом, «корейцы» в Новосибирской области смогли обогнать отечественную «Ладу», занявшую вторую позицию в рейтинге.

LADA занимает второе место в топ-10 с показателем роста +12,1%. В 2018 году в нашем регионе были реализованы 2390, а в 2019 — 2680 автомобилей. Лидеры продаж — традиционные модели: LADA Granta, LADA Vesta и LADA Largus.

Марка Hyundai, вечный соперник KIA, откатилась на третье место. Однако новосибирские дилеры этой корейской марки хоть и продали меньше машин, чем LADA, но по динамике продаж опередили отечественную марку, показав рост +19,7%. В 2018 году в Новосибирской области удалось продать 2230 машин марки Hyundai, а в 2019 году — 2670 автомобилей. Кроссовер Hyundai Creta стал флагманом продаж, неплохо продавался и Hyundai Solaris.

Далее места в топ-10 расположились следующим образом: Toyota (4 место), Renault (5), Volkswagen (6), Nissan (7), Skoda (8), Lexus (9), УАЗ (10). При этом подавляющее большинство брендов показало рост продаж, за исключением Toyota (минус 5,8%), Nissan (минус 18,4%), УАЗ (20,8%).

Из особенностей топ-10 продаж новых автомобилей в Новосибирской области можно назвать наличие в рейтинге с тотальным присутствием масс-брендов марки Toyota (где флагман продаж — модель бизнес-класса) и премиальной марки Lexus.

По данным аналитического агентства «Автостат», лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в 2019 году 362356 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA — реализация 225901 машины (-1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 178809 проданных автомобилей, что соответствует уровню годичной давности.

Фото: Юлия Данилова