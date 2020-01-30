В Новосибирске стартовали торги в рамках нацпроекта БКАД

МКУ «Управление дорожного строительства» объявило торги на проведение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информация о них размещена на сайте Госзакупок.

В список ремонтируемых дорог вошли:

— Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Владимировская на участке от ул. Фабричная до ул. Дуси Ковальчук в Железнодорожном и Заельцовском районах г. Новосибирска. Протяженность участка дороги — 2,3 км. Ширина полотна — 6,9-30,2 м; Начальная стоимость контракта 160,3 млн рублей, в том числе по годам в 2020 г. – 128 млн рублей и в 2021г. – 32,2.

— Ремонт автомобильной дороги общего пользования по Бердскому шоссе на участке от проспекта Строителей до границы города в Советском районе г. Новосибирска. Протяженность участка дороги — 4,6 км. Ширина проезжей части существующей автодороги — 18-43 м. Начальная стоимость работ — 164,2 млн рублей, в том числе в 2020 г – 134,8 млн, в 2021 г – 29,4 млн.

— Ремонт автомобильной дороги общего пользования по Бердскому шоссе на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ» в Первомайском районе г. Новосибирска. Протяженность участка дороги — 4,5 км, ширина проезжей части автодороги- 19,5-24 м. Начальная стоимость работ — 197,7 млн рублей, в том числе — в 2020 г – 173,8 млн рублей, в 2021 г – 23,8 млн рублей.

— Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (участок от ПК 2+70 до ПК 15+55), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: ул. Большевистская № 119а – 123/1. Общая протяженность участка ремонта дороги – почти 1,3 км, ширина проезжей части существующей автодороги — 23– 26 м. Начальная стоимость работ — 111,1 млн рублей.

— Капитальный ремонт на перекрестке Бердское шоссе – проспект Строителей в Советском районе г. Новосибирска» (ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке Бердское шоссе – проспект Строителей в Советском районе г. Новосибирска). Общая протяженность участка ремонта дороги — 748 м, ширина проезжей части существующей автодороги – 18,8– 23,55 м. Число полос движения — 6–8. Начальная стоимость контракта – 92,1 млн рублей., в том числе в 2020 году — 74,1 млн и 17,9 млн рублей в 2021 году.

Источник финансирования всех работ — бюджет города Новосибирска на 2020 год, 2021 год.

Сроки завершения работ: в 2020 году — с даты заключения контракта по 01.09.2020 года; в 2021 году — с 11.01.2021 года по 01.09.2021 года.

Общая протяженность отремонтированных участков составит более 13 километров, начальная максимальная стоимость работ — 725 млн рублей.

Итоги аукционов будут подведены 7 февраля 2020 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru