Система теплоснабжения Черепаново модернизирована по концессии

Завершена реализация масштабного проекта модернизации системы теплоснабжения г. Черепаново Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что этот проект – уже третий, реализованный в регионе с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ за последние 5 лет.

— Необходимость модернизации систем теплоснабжения в населенных пунктах вызвана высоким уровнем их износа. В 2016-2017 годах при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, в рамках концессионных соглашений успешно реализованы проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения в г. Обь и р.п. Маслянино. В 2019-2020 годах модернизирована теплосистема в Черепаново, стоимость работ составила 740 млн рублей, в Восточном районе города выполнено строительство 2 новых газовых котельных и модернизация 1 существующей общей тепловой мощностью 14 МВт, выполнено строительство и реконструкция 5,7 километров тепловых сетей. В Западном районе построено 6 новых газовых котельных общей тепловой мощностью 26 МВт, а также выполнено строительство и реконструкция 9 километров тепловых сетей. Реализация данных мероприятий привела к безаварийной, безубыточной работе теплового комплекса Черепаново, Маслянино и Оби, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Министр также отметил, что современные газовые системы теплоснабжения позволили избавиться от устаревших угольных котельных. Значительно улучшилась экология города. Также в поселке Молодежный Черепаново переведено 69 индивидуальных домов на индивидуальное газовое отопление с закрытием старой угольной котельной.

Напомним, в целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения и горячего водоснабжения города Черепаново министерством ЖКХ и энергетики региона в 2018 году было достигнуто соглашение с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ о предоставлении финансовой поддержки на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время строительно-монтажные работы в г. Черепаново завершены. Объекты введены в эксплуатацию. В новый год город Черепаново вступил с полностью модернизированной системой теплоснабжения. Новая система теплоснабжения в период низких температур функционирует стабильно, без сбоев.

Капитальные вложения в модернизацию систем теплоснабжения Маслянино и Оби суммарно составили 730 млн рублей, построено 10 новых газовых котельных общей мощностью и 25 километров тепловых сетей, на индивидуальную газификацию переведено 149 домовладений. Таким образом, вместе с проектом в Черепаново в комплексную модернизацию теплоснабжения населенных пунктов региона вложено около 1,5 млрд рублей.