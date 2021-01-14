Горсовет примет меры к «конспирологам» информационной политики

В горсовете Новосибирска назвали «конспирологической» точку зрения, накануне озвученную общественниками по итогам заседания УФАС. Напомним, что, по мнению обратившихся в УФАС представителей общественности и депутатского корпуса, условия проведения торгов для СМИ на освещение работы горсовета, мягко говоря, недостаточно прозрачны. В результате победитель может как получить заявку с последующим финансированием, так и остаться без нее в силу субъективных причин.

— В сети приводится конспирологическая точка зрения, что этот пункт позволяет горсовету не работать по контрактам с «неудобными» СМИ, — сообщают в горсовете Новосибирска. — Хотелось бы отметить, что наличие или отсутствие в данном контракте этого абзаца не влияет на количество потенциальных участников конкурса по данному лоту, на ограничение конкуренции, а также не позволяет не исполнять свои обязательства по контракту — за исключением форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, за многолетнюю практику работы данный пункт никогда не применялся именно по причине отсутствия форс-мажорных обстоятельств.

— Повлиять на количество потенциальных исполнителей Совет депутатов не может, — поясняют в горсовете Новосибирска, дополнительно сообщая, что еще не получали решения УФАС. — Когда это произойдет (Получение решения. — Ред.), совет примет необходимые меры.

По информации горсовета, в результате20 конкурсных процедур по освещению деятельности депутатов в 2020 году определены 18 СМИ-исполнителей. Напомним, в соцсетях уже несколько месяцев активно обсуждаются госконтракты новосибирских органов власти разных уровней со СМИ.

Какие именно меры и к кому они могут быть применены, в горсовете официально не сообщают. Не исключено, что это могут быть меры «воспитательного» характера к независимым депутатам, неоднократно поднимавшим вопрос о нецелесообразности расходов городского бюджета на освещение деятельности городской власти как в муниципальных, так и в коммерческих СМИ. В частности, соответствующие поправки в бюджет предлагали депутаты Ростислав Антонов, Сергей Бойко и Наталья Пинус.