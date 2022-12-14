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«Ситуация на финансовых рынках крайне опасна»

Михаил Хазин, экономист, аналитик, общественный деятель, основатель фонда экономических исследований — о причинах увеличения американского среднего класса, вскрытии британских офшоров и перспективах российской экономики:
  • 14/12/2022, 12:26

Финансовый рынок40 лет назад появилась некоторая новая, до того не существующая экономическая модель. Смысл ее стимулировать частный спрос за счет кредита. В результате с 1982 по 2008 год, когда эта система стала рушиться, учетная ставка федерального резерва США снизилась с 18% до 0%. Средний долг каждого домохозяйства Америки при этом вырос примерно от 60% реально располагаемых доходов населения до 130% с лишним. Но средняя заработная плата в США по покупательной способности осталась такой же, какой была в 1980 году после кризиса 70-х, то есть на уровне середины 50-х годов. «Рост доходов», который происходил с 1981 года, был связан с увеличением долга. И в этом смысле с бухгалтерской точки зрения экономика США меркла. При этом в силу того, что расходы сильно выросли, появился устойчивый и создающий значительную часть от совокупного общества средний класс. До этого средний класс был маленький. Все к нему тянулись, но он был незначительным. Начиная с 1981 года, его численность стала быстро расти.

В 2008 году ставка федрезерва стала равной нулю. Рефинансировать долг стало невозможно, и США приступили к затыканию дыр. Дело в том, что кредитная политика резко увеличила кредитный мультипликатор США, и он достиг 17. Это очень много, сильно больше нормы, которая составляет 4-6. Первое затыкание дыр было с 2008 по 2014 год. В это время США активно печатали деньги. К 2014 году денежная масса США увеличилась в 4 раза. Но зато кредитный мультипликатор упал с 17 до 4. Поэтому не было инфляции. Опускать кредитный мультипликатор ниже 4 нельзя: начинается то, что у нас в 90-е годы называлось кризисом неплатежей. Поэтому США стали искать другие выходы. Сначала они обобрали весь мир. Может быть, кто-нибудь помнит, как в декабре 2014 года, получив приказ МВФ, глава Центробанка Эльвира Набиуллина в 2 раза девальвировала рубль. Россия потеряла на этом 200 млрд долларов. Так что те 300 млрд долларов, которые мы потеряли в начале этого года не первое достижение Набиуллиной. Китай потерял практически 2 млн долларов. Потом США обобрали британские офшоры, объяснив, что местом, куда можно прятать деньги, чтобы не было информации для налоговых, являются офшоры Соединенных Штатов. Когда ресурс закончился, они ужесточили контроль. Дело в том, что к 2017 году количество легальных и не совсем легальных долларов было примерно поровну, 1:1. К 2019 году доля не совсем легальных долларов составляла до 7%. То есть нелегальные долларовые активы перевели в легальные. А дальше ресурсов больше нет. И в этой ситуации очень вовремя появился ковид.

Сегодня ситуация на финансовых рынках опасна. Доходность коротких казначейских бумаг США на четверть больше. В переводе на русский это означает, что держатели бумаг очень опасаются резких движений, типа обвала рынка 2008 года.

Вывод, который из всего этого можно сделать, звучит следующим образом: модель, которая действовала 40 лет на Западе и все время существования постсоветской России, больше не работает. И нам волей-неволей, нравится нам это или не нравится, придется отказываться от федеральных методов управления экономикой.

Подготовлено на основе выступления на форуме «Новая экономика Сибири».
Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции.
Подготовила Евгения Серегина

Фото со страницы в ВК

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Рубрики :

Регионы: США Россия

Теги : финансовый рынок управление экономикой


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