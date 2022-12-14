В России часть нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордных 66%

На фоне потенциальной отмены льготной ипотеки в крупных городах такая тенденция может продолжиться и в следующем году, пишет РБК, ссылаясь на исследование компании «INFOLine-Аналитика».

Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей стране в конце года достигла 66 млн кв. м. Это самый большой показатель минимум с января 2020 года.

По словам генерального директора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такого высокого результата не наблюдалось за всю историю современного российского рынка жилья.

По информационным данным аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 млн квадратных метров, что на 44% превышает показатель начала прошлого года. Еще порядка 25 млн квадратных метров строящегося жилья занимают проекты, продажи в которых пока закрыты.

Аналитики госкомпании говорят, что уже несколько лет запасы непроданного жилья были на минимальном уровне, на фоне чего можно было наблюдать стремительный рост цен. Однако увеличение числа предложений в последние несколько месяцев замедлил рост цен на новостройки.

Ранее редакция сообщала, что в РФ стали меньше приобретать квартиры в многоэтажных домах.

Фото: pixabay.com — Kseniya020203