В России часть нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордных 66%

На фоне потенциальной отмены льготной ипотеки в крупных городах такая тенденция может продолжиться и в следующем году, пишет РБК, ссылаясь на исследование компании «INFOLine-Аналитика».
Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей стране в конце года достигла 66 млн кв. м. Это самый большой показатель минимум с января 2020 года.
По словам генерального директора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такого высокого результата не наблюдалось за всю историю современного российского рынка жилья.
По информационным данным аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 млн квадратных метров, что на 44% превышает показатель начала прошлого года. Еще порядка 25 млн квадратных метров строящегося жилья занимают проекты, продажи в которых пока закрыты.
Аналитики госкомпании говорят, что уже несколько лет запасы непроданного жилья были на минимальном уровне, на фоне чего можно было наблюдать стремительный рост цен. Однако увеличение числа предложений в последние несколько месяцев замедлил рост цен на новостройки.
Ранее редакция сообщала, что в РФ стали меньше приобретать квартиры в многоэтажных домах.
Фото: pixabay.com — Kseniya020203
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