Рекламодателям

Новые трамваи Новосибирск приобретёт при поддержке области

  • 14/12/2022, 11:43
Автор:
мод-трамвай
Соответствующие средства уже заложены в региональный бюджет

На модернизацию десяти трамваев в Новосибирске из областного бюджета будет выделено 110 млн руб. Об этом сообщают в региональном правительстве. Денежные средства заложены в бюджет 2023 2025 годов.

Городской электротранспорт активно развивается, и это не может не радовать, цитирует пресс-служба правительства главу минтранса Анатолия Костылевского. Областное правительство старается поддерживать Новосибирск. И в следующем году планируется модернизировать 10 трамваев при поддержке областного бюджета, у новосибирцев появится возможность ещё с большим комфортом пользоваться городским транспортом.

Как напоминают в региональном правительстве, как и в предыдущие годы работу по модернизации трамваев будет вести совместное российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», организованное на базе Левобережного трамвайного депо в Кировском районе города Новосибирска. Со стороны ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь) поступает кузов трамвая первой комплектности с сиденьями, поручнями и электропроводкой, в столице региона происходит комплектация вагона, собираются ходовые части, тяговые приводы, система отопления, система информирования, навигации и видеонаблюдения.

Наряду с трамваями, но уже с 2024 года и по линии муниципалитета предполагается выделение средств городского бюджета на развитие трамвайной инфраструктуры Кировского района реконструкцию путей на ул. Мира. По информации мэрии Новосибирска, согласно проекту бюджета, на эти цели будет выделено 40 млн в 2024 году и 100 млн в 2025.

Одновременно по линии городского бюджета в свете последних его корректировок развитие транспортной сети Кировского района, в том числе реконструкция трамвайных путей на ул. Мира и частичный закуп материалов: 40 млн руб в 2024 году и 100 млн в 2025.

По информации правительства Новосибирской области, с 2017 года модернизировано 37 трамваев, из них 27 – при участии в софинансировании областного бюджета.

 

Ранее редакция сообщала о том, какие территории левого берега депутаты горсовета Новосибирска видят перспективными для развития тармвайного движения.

 

Фото редакции

541

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы транспорт Трамвай власть


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
лесные пожары ТВС-2МС

Пожары в лесах области будут тушить специализированные самолеты-танкеры

Разработчики готовы протестировать в регионе четыре машины ТВС-2МС.
Читать статью >>
школьная концессия

Строительство школ по концессии может начаться в конце года

При этом в профильном министерстве по результатам прокурорского представления планируют усилить контроль за выполнением концессионером обязательств.
Читать статью >>
нестационарные торговые объекты

Нестационарные торговые объекты в Новосибирске загружают в цифровую карту

Чиновники считают, что это позволит усилить контроль за их размещением и работой, а для предпринимателей — убрать препоны при получении разрешений на установку.
Читать статью >>
особо охраняемая природная территория

Нижнюю Ельцовку сделают особо охраняемой территорией

Со следующего года стартует обследование этой зеленой зоны Советского района.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирцы планируют представить транспортный беспилотник на Международном авиасалоне-2023

14/12/2022, 15:19

Пожары в лесах области будут тушить специализированные самолеты-танкеры

14/12/2022, 14:48

В новосибирском институте идет разработка нанобеспилотника

14/12/2022, 14:05

Строительство школ по концессии может начаться в конце года

14/12/2022, 13:25
Популярное

ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

14/12/2022, 15:23

Юрист Роскачества посоветовал закрывать аккаунты в соцсетях

14/12/2022, 11:27

Роспотребнадзору пришлось предупредить об опасности употребления «кротовухи»

14/12/2022, 10:18
Новости компаний

«Семейный кешбэк» поможет зарабатывать до 10 000 рублей в месяц

14/12/2022, 16:04

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

14/12/2022, 11:38

ВТБ и «Ростелеком» провели первый межбанковский платёж с помощью «Сервис-бюро СПФС»

14/12/2022, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска