Новые трамваи Новосибирск приобретёт при поддержке области

На модернизацию десяти трамваев в Новосибирске из областного бюджета будет выделено 110 млн руб. Об этом сообщают в региональном правительстве. Денежные средства заложены в бюджет 2023 — 2025 годов.

— Городской электротранспорт активно развивается, и это не может не радовать, — цитирует пресс-служба правительства главу минтранса Анатолия Костылевского. — Областное правительство старается поддерживать Новосибирск. И в следующем году планируется модернизировать 10 трамваев при поддержке областного бюджета, у новосибирцев появится возможность ещё с большим комфортом пользоваться городским транспортом.

Как напоминают в региональном правительстве, как и в предыдущие годы работу по модернизации трамваев будет вести совместное российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», организованное на базе Левобережного трамвайного депо в Кировском районе города Новосибирска. Со стороны ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь) поступает кузов трамвая первой комплектности с сиденьями, поручнями и электропроводкой, в столице региона происходит комплектация вагона, собираются ходовые части, тяговые приводы, система отопления, система информирования, навигации и видеонаблюдения.

Наряду с трамваями, но уже с 2024 года и по линии муниципалитета предполагается выделение средств городского бюджета на развитие трамвайной инфраструктуры Кировского района — реконструкцию путей на ул. Мира. По информации мэрии Новосибирска, согласно проекту бюджета, на эти цели будет выделено 40 млн в 2024 году и 100 млн — в 2025.

Одновременно по линии городского бюджета в свете последних его корректировок — развитие транспортной сети Кировского района, в том числе реконструкция трамвайных путей на ул. Мира и частичный закуп материалов: 40 млн руб в 2024 году и 100 млн в 2025.

По информации правительства Новосибирской области, с 2017 года модернизировано 37 трамваев, из них 27 – при участии в софинансировании областного бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, какие территории левого берега депутаты горсовета Новосибирска видят перспективными для развития тармвайного движения.