Ситуация на реке Тула напряженная из-за резкого таяния снега

— Река Тула может нам принести проблемы в весенний период. Напомню, несколько лет назад из-за большого паводка сорвало шандоры в одном из хозяйств Новосибирского района, где было небольшое водохранилище. Мы боролись с последствиями в Кировском и Ленинском районах, где пострадали мосты, жилые застройки. Эвакуация проходила с садовых участков. Но, эта история больше ни разу не повторялась, — подчеркнул на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он пояснил, что в 2021 году все гидротехнические сооружения на реке проверены и находятся под наблюдением, но обилие снега, резкое изменение температурного режима и активное таяние снега вызвали большой подъем воды в Туле.

— Сейчас на реке выставлены посты, ведется мониторинг. Пока речь о ЧС не идет. Думаю, что мы справимся с ситуацией в ближайшие день-два, а может и в ближайшие часы, — заявил Локоть. — Надеюсь, что обойдемся малой кровью.

При этом мэр заверил, что со всеми новосибирцами, проживающими в пойменной зоне Тулы, установлены контакты. Созданы резервы для эвакуации в случае обострения ситуации, но пока оснований для таких действий нет.

Напомним, в зоне подтопления в Новосибирске находится около 200 участков.