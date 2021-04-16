Открыть расчетный счет бизнесу стало проще

Оптимизация документооборота позволит сэкономить время корпоративных клиентов на подготовке пакета документов и увеличить скорость их обслуживания.

Открыть расчетный счет в Банке «Левобережный» можно за 1 день. Вместе со счетом вы получите удобный интернет-банк, сервис дистанционного банковского обслуживания (ДБО), возможность приема и проведения платежей до 20:30, комплекс услуг по РКО на льготных условиях при подключении бизнес-пакета, доступный овердрафт через месяц обслуживания.

Добавим, что подключение к сервису ДБО Faktura.ru осуществляется бесплатно. Имеется мобильная версия, поэтому работать с ним можно, где бы вы ни находились – на рабочем месте, на встрече или в командировке. Также предусмотрена интеграция с 1С, удобный интерфейс для совершения платежей, которые подтверждаются по СМС, всегда можно найти актуальную информацию по продуктам банка (депозиты, кредиты, эквайринг).

Чтобы не платить и за ДБО, и за открытие и ведение вашего расчетного счета, нужно приобрести любой бизнес-пакет РКО. В банке представлено 5 бизнес-пакетов, разработанных под разные потребности бизнеса: для тех, кто только начинает предпринимательскую деятельность, для малого бизнеса с оборотами свыше 1 млн рублей в месяц, для компаний с активным РКО и для тех, кто проводит много платежей. По каждому пакету установлена фиксированная плата. Купить их могут юридические лица и ИП. Для предпринимателей также разработан дополнительный пакет-конструктор «Мой бизнес – мои правила», наполнение которого можно выбирать самостоятельно и ежемесячно менять в соответствии с потребностями бизнеса.

Откройте расчетный счет онлайн. При наличии вопросов обращайтесь в единую справочную службу Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.