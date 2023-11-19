СК организовал проверку смертельного ДТП с маршруткой в Искитиме

В Новосибирской области следователи организовали проверку после смертельного ДТП с участием маршрутки в Искитимском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в СК.

Напомним, 19 ноября на трассе в Искитимском районе столкнулись «Газель» и маршрутка Peugeot Boxer. В ДТП погиб один пассажир маршрутки, 14 травмированы. В госпиталь Искитима доставили 7 человек (один в реанимации с крайне тяжелым состоянием). Также в травмпункте помощь оказана еще 7 людям.

Ранее редакция сообщала о том, что троих пешеходов сбили за вечер в Новосибирске.