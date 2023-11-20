Актер новосибирского театра Никита Зубков ушел на срочную службу

Новосибирского актера театра «На левом берегу» Никиту Зубкова призвали на срочную службу в армию. Об этом сообщил паблик театра в ВК.

– В спектакле «Свидание» Никита Зубков вышел на нашу сцену в последний раз в этом сезоне, – говорится в сообщении.

Зубков начал работать в театре только прошлой осенью после завершения учебы в НГТИ. Он играл в нескольких спектаклях, например, «Сорочинской ярмарке» и «Прощание в июне».

Драматический театр «На левом берегу» создан 1 апреля 1997 года. 22 февраля 1959 года состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта», а 18 марта 1959 года коллективу было присвоено почетное звание «народный».

Ранее редакция сообщала о том, что актер из Новосибирска сыграет роль в сериале «Мафия – дело семейное».