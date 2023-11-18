Троих пешеходов сбили за вечер в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло вечером 17 ноября в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщила пресс-служба ГИБДД, автомобиль НИССАН двигался по улице Выборная к улице Кирова. В районе дома Выборная, 102 водитель совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы несовместимые с жизнью, девушка доставлена в медучреждение.

Как выяснилось в ходе освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственная группа устанавливает обстоятельства происшествия.

Кроме того, смертельное ДТП минувшим вечером произошло в Заельцовском районе Новосибирска. По данным ГИБДД, водитель, управляя автомобилем SHACMAN, двигаясь со стороны ул. Красный проспект в сторону ул. Аэропорт, у дома 51 по ул. Аэропорт совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате пешеход- мужчина 1959 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью.

— Предстоит установить обстоятельства случившегося, а также то, кто из участников нарушил требования правил дорожного движения, — пояснили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее редакция рассказывала о том, что водитель КАМАЗа врезался в жилой дом под Новосибирском.