СК проверяет яму в ЖК «Матрешкин двор», в которую провалилась школьница

Инцидент с четвероклассницей из новосибирский школы заинтересовал следователей СК.

Напомним, накануне вечером, 18 декабря, очевидцы спасли ребенка, провалившегося в яму со строительным мусором.

Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего.

― Девочка с подругой каталась со снежной горки на территории жилмассива. Это было около шести часов вечера. После спуска на ледянке одну из подруг выкинуло в припорошенную снегом яму. Самостоятельно выбраться она не смогла. Вторая девочка побежала звать на помощь взрослых, которые быстро смогли эвакуировать ребенка и передать маме, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

В местных чатах тут же появилось трогательное видео спасения ребенка. К счастью, никаких травм школьница не получила. Сегодня она благополучно пошла в школу.

Местные жители отмечают, что данная яма на территории жилмассива уже давно вызвала у них тревогу. После строительство торгового центра в котлован скинули все отходы и оставили без ограждения.

В настоящее время следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренными статьей уголовного кодекса «Халатность».