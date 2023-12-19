УК выплатит 200 тысяч школьнику, упавшему на обледенелом крыльце дома в Новосибирске

В Новосибирске управляющая компания выплатит компенсацию морального вреда школьнику, который упал на обледенелой лестнице и получил травму позвоночника.

— Прокуратура Калининского района обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетнего к ООО УК «Регион» о компенсации материального вреда в размере 4069 рублей и компенсации морального вреда в сумме 200 тысяч рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент с мальчиком произошел утром 27 февраля 2023 года по пути в лицей, где он обучался. Спускаясь по нечищеной от наледи лестнице в доме №37 по улице Народной, школьник поскользнулся и упал. Результатом падения стала травма позвоночника.

Иск прокурора к Управляющей компании «Регион» в пользу несовершеннолетнего судом удовлетворён в полном объеме.

Ранее редакция сообщала о том, что после прокурорской проверки в Маслянино Новосибирской области наказали УК за нечищеный на крышах снег.