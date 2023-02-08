Скандинавские страны против допуска россиян к спортивным соревнованиям

Олимпийские комитеты скандинавских и североевропейских стран выступили с общим призывом запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета Швеции.

В документе подписи национальных олимпийских комитетов (НОК) Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов.

— Ситуация в Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных спортивных соревнованиях, — говорится в релизе.

Заявление они направили в МОК, Европейские олимпийские комитеты, Международный паралимпийский комитет, Европейские паралимпийские комитеты, а также в Ассоциацию национальных олимпийских комитетов.

Ранее редакция сообщала, что УЕФА отказалась вернуть российских футболистов в евротурниры, несмотря на оплату взноса.

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