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Сотрудники таможни обнаружили у жителя Алтайского края шкуру краснокнижного животного

  • 08/02/2023, 11:51
шкура снежного барса
Жителю Алтайского края грозит срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

У жителя Алтайского края таможенники изъяли шкуру снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Следственные действия проходили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

Изъятую находку таможенники направили на экспертизу, подтвердившую, что это действительно шкура снежного барса (ирбиса), входящего в перечень особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Незаконная добыча, приобретение и продажа краснокнижных животных преследуется Уголовным кодексом РФ. По ч.1 ст.258.1 УК РФ за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке появятся павильоны для древесных кенгуру и такинов.

Фото с сайта Сибирского таможенного управления.

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Алтайский край

Теги : таможня снежный барс Красная книга


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