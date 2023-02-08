Сотрудники таможни обнаружили у жителя Алтайского края шкуру краснокнижного животного

У жителя Алтайского края таможенники изъяли шкуру снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Следственные действия проходили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

Изъятую находку таможенники направили на экспертизу, подтвердившую, что это действительно шкура снежного барса (ирбиса), входящего в перечень особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Незаконная добыча, приобретение и продажа краснокнижных животных преследуется Уголовным кодексом РФ. По ч.1 ст.258.1 УК РФ за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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