СКАТ DPI: система фильтрации сетевого трафика

В соответствии с ФЗ-139, каждый провайдер обязан проверять «Единый Реестр доменных имён…» РКН и в срок блокировать содержимое, перечисленное в нём. Одним из способов автоматизации фильтрации — это и есть СКАТ DPI, предоставляемый VAS Express. Он обновляет список и блокирует подключение к указанным ресурсам, либо по содержимому страницы, ssl-сертификату. Поддерживается блокировка до 40 миллиардов URL.

При помощи нашего DPI можно следить не только за подключениями к конкретными портами, но и однозначно идентифицировать используемый абонентом протокол по сторонним признакам, например, учитывать все FTP-соединения или трафик, проходящий через TOR.

Распознав протоколы, трафику можно выдать разный приоритет по скорости. Допустим, torrent, способному порой серьёзно нагрузить систему, будет выдан меньший приоритет по сравнению с веб-видео или конференцией. Можно настроить и на строго обратное. Такая приоритетизация трафика называется QoS.

А при помощи CG-NAT можно грамотно распределять ip адреса среди пользователей, и заменять их на публичные при внешнем подключении сразу нескольких устройств.

Все возможности СКАТ позволяют проводить сложные исследования трафика, качественно фильтровать контент, вести маркетинговые компании с учётом интересов пользователей и защищаться от DDOS атак.

ПО можно установить на сервер с Linux или на предоставляемые устройства. Всего лицензий СКАТ DPI пять: entry, поддерживающий лишь фильтрацию сетевого трафика и защиту от Bypass с обновлениями на один год — если большее не требуется; FLTR, добавляющий предфильтр для СОРМ 2 и съёмник для СОРМ-3 и анализ и сбор данных по направлениям и отдельным протоколам; BRAS с приоритетом трафика, уведомлениями клиентов; полисинг (отбрасывание пакетов) для ipv4 и ipv6, защиту от DDOS, BRAS v2 и v3; BASE даёт все возможности для контролирования для соблюдения законов, а COMPLETE (это последняя лицензия) — уже на всё, она максимальная. Для получения конкретной информации и документации можно подать заявку, мы ответим на все ваши вопросы и подберём нужный вариант. Есть бесплатное тестирование, поэтому если решение не удовлетворит нужды, вы ничего не потеряете.